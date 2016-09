Mittelstands- und Partnergeschäft bei Microsoft Deutschland unter neuer Führung

Gregor Bieler (46) gehört in dieser Funktion der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland an und berichtet an die Vorsitzende der Geschäftsführung, Sabine Bendiek. Der Jurist und Betriebswirt folgt auf Floris van Heijst (48), der die Position in den letzten drei Jahren bekleidete. Van Heijsts neue Aufgabe bei Microsoft wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

„Floris van Heijst war in den letzten drei Jahren Treiber, Lenker und Gestalter unseres wichtigen Mittelstands- und Partnergeschäfts, das sich, wie Microsoft insgesamt, in seiner digitalen Transformation befindet“, sagt Sabine Bendiek zum Wechsel in der Geschäftsleitung. „Er hat dieses Geschäft dynamisch zu seiner heutigen Stärke entwickelt. Ich danke Floris van Heijst ganz persönlich und herzlich für seine starke Leistung und die sehr gute Zusammenarbeit.“

Gregor Bieler leitete in den vergangenen zweieinhalb Jahren als General Manager die Consumer Channels Group (CCG) bei Microsoft Deutschland. Vor seinem Eintritt bei Microsoft im Jahr 2014 leitete er als CEO die Unwire Group, ein Spezialist für Mobile Commerce, Mobile Payments und Online-Ticketing mit Sitz in Kopenhagen. Davor führten ihn Stationen als Chef von Logitech DACH, Paypal Deutschland und als Managing Director zu Telefonica O2.

„Floris van Heijst hat sehr erfolgreich die Transformation unseres Netzwerks mit 31.500 Partnern in Deutschland gestartet. Darauf gilt es jetzt aufzubauen und möglichst viele unserer Partner mitzunehmen“, sagt Bieler zu den vor ihm liegenden Aufgaben. „Unsere Angebote mit der Microsoft Cloud für Deutschland, die unmittelbar vor ihrer Einführung stehen, bedeuten auch für unsere Partner neue Geschäftsmöglichkeiten. Maßgeschneiderte industriespezifische Lösungen aus der Cloud sind unser strategischer Ansatz, wie wir das Microsoft Geschäft im Mittelstand und darüber hinaus entwickeln.“

Die Aufgaben des CCG Leads werden interimistisch von Thomas Kowollik (38) wahrgenommen. Kowollik ist derzeit auch Senior Director Retail Sales & Marketing bei Microsoft Deutschland.

Bildquelle: Microsoft