Mobile-First-Strategie beim FC Bayern München

Mit dem Launch ihrer neuen Online-Plattform will die FC Bayern München AG neue Maßstäbe hinsichtlich User Experience und Benutzerfreundlichkeit setzen. Mit der Konzeption, Gestaltung und Realisierung der Plattform hatte der Fußballverein aus München die Diva-e Digital Value Enterprise GmbH bereits Mitte 2015 beauftragt.

Da schon heute weit mehr als die Hälfte des Traffics auf der Plattform von mobilen Endgeräten kommt, hat der FC Bayern München eine Mobile-First-Strategie umgesetzt. Neben der Gestaltung der Website in einem responsiven Design wurden sämtliche Elemente der einzelnen Seiten für die Nutzung per Smartphone oder Tablet optimiert.

Maßgeschneidertes CMS



Damit der Rekordmeister seinen weltweiten Fans ein maßgeschneidertes digitales Erlebnis bieten kann, kommt ein individualisiertes Content Management System (CMS) auf der Basis des CMS von Hippo zum Einsatz. Besonderer Wert wurde bei der Individualisierung auf ein relationales, auf diverse digitale Kontaktpunkte skalierbares und vor allem individualisierbares Contentmodell gelegt.

Das internationale Redaktionsteam des FC Bayern München profitiert mit dem neuen CMS von einem integrierten Übersetzungsworkflow sowie von komponenten- und feedbasierten Konfigurationsmöglichkeiten für Websites und andere Kanäle. Dadurch können Webseiten sowie die Mobile App nach dem Baukasten-Prinzip erstellt und mit Inhalten konfiguriert werden.

Eingebettetes Videostreaming

Dank der Anbindung der Videostreaming Plattform Kaltura an das CMS lassen sich auch Bewegtbild-Inhalte – einschließlich Livestreams – einbinden. Zudem werden die Redakteure automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video im System zur

Verfügung steht. Weitere Features sind mobile Push-Nachrichten, die sich direkt aus dem CMS versenden lassen sowie ein angepasster Editor für Live- und Eventticker. Außerdem lassen sich Social-Media-Inhalte aus unterschiedlichsten Kanälen in alle im CMS erstellten Beiträge einbinden.



Stefan Mennerich, Direktor Medien, Digital und Kommunikation beim FC

Bayern München, zeigt sich mit der Umsetzung und dem bisherigen Erfolg

der neuen Online-Plattform sehr zufrieden. Seit dem Launch am 15. August,

pünktlich zum Start der Bundesliga-Saison, überzeuge die Plattform mit

Stabilität und hoher Performanz. Mennerich betont die gute Zusammenarbeit

mit der Diva-e Digital Value Enterprise GmbH. Man freue sich darauf, auch künftig zusammenzuarbeiten. Dabei sollen insbesondere die Kontextualisierung und Personalisierung von digitalen Services und Erlebnissen weiter vorangetrieben werden.

