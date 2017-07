Neue BI- und CPM-Lösung für Kneipp

Die Realisierung erfolgt im Coaching-Verfahren: Jeder Fachbereich bildet einen Key-User aus, der in die Lage versetzt wird, selbst Berichte bzw. Anwendungen für seine Abteilung zu erstellen. Darüber hinaus werden in der IT-Abteilung einige Mitarbeiter geschult, die neue Daten anbinden können.

Kneipp, deutscher Hersteller von natürlichen Pflege- und Gesundheitsprodukten, hat mit der Realisierung einer integrierten Plattform für Analyse, Reporting und Planung auf Basis der Schweizer Software Board begonnen. Dabei ermöglicht das intuitive und programmierfreie Toolkit die Implementierung im Self-Service-Verfahren.



Kneipp wollte das komplette Reporting für jegliche Nutzergruppen im Unternehmen über eine einzige Software-Plattform umsetzen. Mit Hilfe desselben Werkzeugs will das Unternehmen darüber hinaus sämtliche Planungsprozesse abbilden: „Mit einer integrierten Lösung für alle Anwendungsbereiche von Analyse, Planung und Reporting wollen wir den ständigen Medienbrüchen, unnötigen Prozess- und Freigabeschleifen ein Ende bereiten. Wir versprechen uns eine deutliche Effizienz-, Qualitäts- und Transparenzsteigerung von der Bündelung und Verarbeitung aller Daten und Informationen in einem einzigen System“, erklärt Frank Titus, kaufmännischer Geschäftsführer bei Kneipp.



Bei der Software-Evaluation wurde schnell klar, dass es nur wenige Werkzeuge am Markt gibt, die die Welten von Business Intelligence und Corporate Performance Management wirklich nahtlos mit einander vereinen. „Die Schweizer Lösung ist, anders als bei den meisten Herstellern, kein Puzzle verschiedener, mehr oder minder gut mit einander verschmolzener Module oder zugekaufter Produkte, sondern eine komplett eigenentwickelte Lösung, die stets als eine Einheit gewachsen ist.“, erläutert Christine Vogel, organisatorische Projektleiterin bei Kneipp

Über Kneipp

Die Traditionsmarke steht seit über 125 Jahren für natürliche Produkte rund um Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Die Kneipp-Gruppe mit Sitz in Würzburg agiert weltweit mit über 600 Mitarbeitern, davon über 400 in Deutschland, und ist eine 100-prozentige Tochter der Paul Hartmann AG, Heidenheim.

Im ersten Schritt werden Berichte für die Abteilungen Vertrieb, Controlling, Logistik und Einkauf in der Software erstellt. Sukzessive soll dann das Reporting für weitere Fachbereiche und schließlich ein Management Information System folgen. Nach Abschluss dieser ersten Phase wird Kneipp die Realisierung der Planung in Angriff nehmen. Ausgehend von einer Umsatzplanung will das Unternehmen Stück für Stück weitere Bereiche aufbauen, so dass am Ende eine umfassende, integrierte Unternehmensplanung mit Workflows und sauberen Freigabeprozessen vorliegt.

Self-Service-BI und -CPM im Coaching-Verfahren

Die Realisierung erfolgt im Coaching-Verfahren: Jeder Fachbereich bildet einen Key-User aus, der in die Lage versetzt wird, selbst Berichte bzw. Anwendungen für seine Abteilung zu erstellen. Darüber hinaus werden in der IT-Abteilung einige Mitarbeiter geschult, die neue Daten anbinden können. Zu Beginn werden erfahrene Board-Consultants Kneipp bei der Realisierung unterstützen, sich dann jedoch nach und nach zurückziehen, damit Kneipp den weiteren Ausbau selbstständig übernehmen kann.

„Wir haben uns für den Self-Service-Ansatz im Coaching-Verfahren entschieden, um schnell Routine im Umgang mit der neuen Software zu gewinnen. Wir wollen unsere BI- und CPM-Lösung selbstständig, also ohne externe Beratung weiterentwickeln – das wird es uns ermöglichen, ein agiles und kosteneffizientes System zu führen“, erklärt Matthias Häußler, Projektleiter bei Kneipp. Ein internes Komitee bestehend aus den Key-Usern, ein Styleguide und zukünftig ein KPI-Katalog stellen die Einhaltung der Qualitätsanforderungen sicher.





Bildquelle: Thinkstock / iStock