Neues ERP beim Bierhefe-Spezialisten

Auch vor der Implementierung der GUS-OS Suite bildete Leiber bereits einen Teil seiner Geschäftsabläufe mit einer Standardsoftware ab. „Die Prozesse rund um die Besonderheiten bei der Beschaffung und Verarbeitung der Bierhefe waren jedoch bis dato nicht vollständig in das ERP-System integriert“, erklärt Ralf Hohoff, IT-Leiter bei Leiber.

„Dazu kam, dass mit der bestehenden Software die besonderen chargenspezifischen Anforderungen des Naturproduktes Hefe nicht ohne Weiteres abgebildet werden konnten. Nach einer fundierten Bewertung des Altsystems entschieden wir uns, auf ein komplett neues ERP-System zu setzen, statt das alte zu erweitern. Es folgte ein umfangreicher Auswahlprozess, bei dem uns schließlich die GUS Group überzeugt hat.“



Nach einem Vorprojekt im Frühjahr 2015, in dem Leiber zunächst die Prozesse und Anforderungen genau definierte sowie einen Prototypen für die besonders kritischen Funktionen erstellen ließ, ging vor rund einem Jahr das Hauptprojekt an den Start.



Die Spezialfunktionen für die Auswahl und die Verarbeitung der Bierhefe, die als Naturprodukt natürlichen Schwankungen unterliegt, wurden im Hauptprojekt verfeinert, um die Mitarbeiter optimal zu unterstützen.

Netzwerkfähigen Lkw-Waage



Eine weitere Arbeitserleichterung stellt die Integration einer netzwerkfähigen Lkw-Waage dar: Statt das Gewicht der gelieferten Bierhefe manuell in das ERP-System einzugeben und den Wareneingang zu buchen, werden die eintreffenden Lastzüge heute vor und nach der Entladung von einer webfähigen Lkw-Waage gewogen. Die Differenz – also das Nettogewicht der Bierhefe – wird via REST-Webservice (REST = Representational State Transfer, Architektur für Web-Standards) an das ERP-System gesendet und dort ohne Medienbrüche direkt weiterverarbeitet.

„Auf Basis des Webservices wollen wir auch in der Zukunft weitere Systeme wie Laborgeräte anbinden, um Mehrfacharbeiten zu vermeiden und Fehler zu verringern“, führt Ralf Hohoff weiter aus.

Die Leiber GmbH ist seit mehr als 60 Jahren einer der führenden Hersteller von Hefe-Spezialprodukten „made in Germany“. Mit zwei Standorten in Niedersachsen sowie weiteren Produktionsstätten in Polen und Russland stellt Leiber mit über 200 Mitarbeitern Bierhefeprodukte und Hefeextrakte her, die ihren Einsatz in den Bereichen der Tierernährung, Lebensmittel, Gesundheit und Biotechnologie finden.

Bildquelle: Thinkstock / iStock