Per Oldtimer durch den Taunus

Nicht nur in der IT, sondern auch bei klassischen Automobilen kommt es auf das Technikteam im Hintergrund an: Service ist alles. Unter diesem Motto veranstaltete die Hochheimer Technogroup bereits zum vierten Mal ihren Oldtimer-Event, an der Kunden und zahlreiche Partner aus den Top-25-Systemhäusern aus der DACH-Region, Niederlande, England und Frankreich teilnahmen.



Treffpunkt der Technoclassics war das Hotel Hofgut Georgenthal in Hohenstein, das gleichzeitig als Zielpunkt der Veranstaltung fungierte. Gestartet wurde in Georgenthal, und in zwei Gruppen führte die sportliche Orientierungsfahrt durch den westlichen Taunus mit Zwischenstopp im Jagdschloss Platte und einer Sonderprüfung an der mittelalterlichen Burg Hohenstein. Unter den Fahrzeugen waren bekannte Namen – angefangen von RR Silver Shadow über Mercedes Benz Pagode, Ford Mustang und Chevrolet Stingray bis hin zum Porsche 911 und Jaguar E-Type.

Bildquellen: Technogroup