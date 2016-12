SAP-Auszeichnung für Automobilspezialisten

Die Bleistahl-Produktions GmbH & Co KG aus Wetter an der Ruhr gewinnt Gold bei den diesjährigen SAP Quality Awards in der Kategorie „Fast Delivery“. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war die Realisierung eines SAP-ERP-Projekts mit Unterstützung des SAP-Beratungshauses Itelligence.

Seit drei Generationen ist Bleistahl Entwicklungspartner der globalen Automobilindustrie und unterstützt als Spezialist für hochwarmfeste Werkstoffe die Kunden bei der Entwicklung innovativer schadstoffarmer Motoren. Das Unternehmen fertigt Ventilsitzringe und Ventilführungen für Verbrennungsmotoren. Das Leistungsspektrum reicht vom Prototypen über die Serienproduktion bis zum Service. Das internationale Unternehmen kann auf eine über sechzigjährige erfolgreiche Geschichte zurückblicken.

Dr. Ekkehard Köhler, Geschäftsführer und Gesellschafter der Bleistahl-Produktions GmbH & Co. KG: „Wir freuen uns mit Itelligence über unseren Gold Award. Das Branchen-Know-how und die anwenderorientierte Herangehensweise an die SAP-Einführung waren Gründe für die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit dem Anbieter. Schon aufgrund der positiven Einstellung unserer Mitarbeiter zur Einführung unter dem Motto „Wir freuen uns auf SAP!“,wird das Projekt in unsere Unternehmensgeschichte eingehen. Wir befinden uns heute bereits in der nächsten Projektphase. Phase 2 umfasst den Rollout der Templates und die Einführung weiterer SAP-Module.“

Zu den Erfolgsfaktoren für den SAP Quality Award gehörten außerdem Soft Skills wie die transparente Zusammenarbeit zwischen SAP-Beratern und Anwendern sowie die konsequente Anwendung der Prototypen für die SAP-ERP-Umgebung.

Die SAP Quality Awards werden von einer internationalen Jury im Auftrag der SAP Deutschland SE & Co. KG in den drei Kategorien Business Transformation, Fast Delivery und Innovation jeweils in Gold, Silber und Bronze vergeben.