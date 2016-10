Sichere Cloud-Lösungen

Unsere Berater kümmern sich um den Papierkram, damit die Kunden sich voll und ganz auf ihre Forschung konzentrieren können“, sagt Geschäftsführer Frank Bösenberg. Die Kunden vertrauen dem Unternehmen dafür streng vertrauliche Innovationsideen an. Verantwortungsbewusstes Datenmanagement ist für die Berater von Eurogrant daher selbstverständlich. Cloud-Anbieter versprechen für Beratungsfirmen wie Eurogrant Produktivitätsvorteile, bergen aber auch große Sicherheitsrisiken für die Dateien der Kunden. Wichtige Anforderungen an eine praxistaugliche Lösung waren das gemeinsame Schreiben an Dokumenten ohne Versionenkonflikte und höchster Schutz für vertrauliche Daten.

Es gibt einige Kriterien, die helfen, einen sicheren Cloud-Speicherdienst zu erkennen. Dabei kommt es nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf rechtliche Rahmenbedingungen und die physische Standortsicherheit der Server an. Auch solide Verschlüsselung ist ein Thema. Die Berater von Eurogrant achteten daher auf eine strenge Zero-Knowledge-Technologie, die Daten schon auf dem Endgerät verschlüsselt und auch keine Kopien des Schlüssels in der Cloud hinterlegt. Um sicherzugehen, dass sogenannte „Metadaten“ wie etwa Kontoinformationen nicht missbraucht werden, sind Anbieter mit Standort und Rechenzentren in Ländern mit strengem Datenschutz oft die bessere Wahl. „In der allgemeinen Wahrnehmung sind die großen amerikanischen Konzerne durchlässig für ihre Behörden. Unsere Kunden fühlen sich damit nicht sicher“, erklärt Frank Bösenberg.

Das Feld lichtete sich

Das Feld möglicher Anbieter lichtete sich, sobald datenschutzrelevante Kriterien ins Spiel kamen. Aber was würden die skeptischen Kunden sagen? „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden ohne viel technisches Wissen überzeugend vermitteln können, dass die Daten nicht gehackt werden können. Dass es in einem Hacker-Wettbewerb niemand geschafft hat, Tresorit zu knacken, ist eine wichtige Information für uns“, erklärt Bösenberg. Nach einer Testphase, in der die versprochene Nutzerfreundlichkeit eingehend geprüft wurde, entschieden sich die Berater von Eurogrant für jene Lösung.Da Datenschutz besonders in Deutschland eine gewichtige Rolle spielt, zögern viele Unternehmer noch immer, von aufwendigen eigenen Servern auf eine kostengünstigere und oft nutzerfreundlichere Public Cloud umzustellen. Mit der neuen Generation End-to-End-verschlüsselter Dienste ändert sich das nun. Laut einer aktuellen Umfrage gehört die Verschlüsselung der Dateien zu den häufigsten geplanten Sicherheitsmaßnahmen in deutschen Firmen. Eurogrant hat dies bereits umgesetzt.



Bildquelle: Thinkstock/ iStock