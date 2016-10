So läuft der digitale Workflow

„Sei immer einen Schritt voraus“ lautete die Devise von Odd Roar Lofterød, der Odlo im Jahr 1946 gründete. Als kreativer Querdenker ging er ungewöhnliche Wege, sodass sein Innovationsgeist das Schweizer Unternehmen Odlo bis heute prägt. Bereits im vergangenen Jahr suchte der Anbieter von funktioneller Sportbekleidung eine neue Lösung für das Management von Informationen und Arbeitsabläufen, die alle Produktbereiche einbindet.



Nach Sichtung und Bewertung unterschiedlicher Konzepte sprach man sich Ende 2015 für eine komplette Migration des bisherigen Product-Data-Management-Systems (PDM) PTC FlexPLM aus. Die Entscheidung fiel für die Kollektionsmanagement-/Product-Lifecycle-Management-Lösung (PLM) WP Model. Es folgte eine intensive Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten, sodass die neue Software im August 2016 termin- und budgetgetreu eingeführt werden konnte.



Die Branchenlösung WP Model soll eine schnelle Erfassung von Massendaten und die Integration von Controlling- und Workflow-Funktionalitäten in Verbindung mit dem ERP-System ermöglichen. Odlo-Mitarbeiter aus den Abteilungen Design, Produktentwicklung und Category Management schätzen zudem den Fokus auf die Kollektionsrahmenplanung bzw. das Kollektionsmanagement – das Produkt rückt so in den Mittelpunkt der Prozesse und Datenstrukturen. Stammdaten, Modelle und Skizzen sind über Systeme, Abteilungen und Standorte hinweg synchron gehalten und workflow-unterstützt. Das fördert laut Anbieter schnellere Abstimmungsprozesse und eine bessere Zusammenarbeit aller Abteilungen.

Digitaler Workflow in der Praxis

Odlo ist es zukünftig möglich, einen konsequent digitalen Workflow zu nutzen – von der Entwicklung der Kollektion bis hin zur Produktkommunikation in alle Kanäle. Hierzu führt man Anfang November zusätzlich ein Laudert-Media-Port-System mit Product-Information- und Media-Asset-Management-Funktion ein. Über Daten- und Prozessintegration werden Produktstammdaten aus WP Model in das Mediensystem übernommen und dort für die Kommunikation angereichert. Diese Datensätze bilden die Grundlage für die Produktkommunikation, z.B. zum Befüllen des Online-Shops. Auch die Nutzung für die Print-Kommunikation ist möglich. Anwendung fand Media-System schon zuvor im Produktentwicklungsprozess: Mittels Priint:comet werden Produktdaten aus dem PIM-System zur Entwicklung der Kollektionen in Adobe Indesign bereitgestellt.



Der Zukunft einen Schritt voraus: WP Model erfüllt die Anforderungen an künftige Schadstoffdatenbank-Inhalte und berücksichtigt damit ein wichtiges Themen, nämlich die „Nachhaltigkeit“. Nachhaltigkeit und soziale und ökologische Verantwortung sind seit der Gründung von Odlo wichtige Kernelemente der Unternehmenskultur. So ist das Unterwäschesortiment mit dem Oeko-Tex-Standard 100 zertifiziert. Das soll garantieren, dass die verwendeten Materialien keine Schadstoffe enthalten. Alle mit dem „Grünen Punkt“ versehenen Unterwäscheverpackungen sind zudem vollständig recycelbar.

Rund 57 Prozent der Produkte werden in Europa und im Mittleren Osten – mehrheitlich in eigenen Produktionsstätten – hergestellt. Dadurch können die Herstellungsbedingungen direkt beeinflusst und kurze Transportwege gewährleistet werden. Zudem entwickelt man Produkte mit langer Lebensdauer. Neue, umweltfreundliche Materialien werden fortlaufend geprüft und, wo möglich, integriert. Eigens entwickelte Technologien, wie die Integration recycelter Polyesterfasern, sind ein weiterer Bestandteil der Nachhaltigkeitsbemühungen.



Bildquelle: Thinkstock/iStock