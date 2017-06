So steuert Mister Spex sein neues Logistikzentrum

Die Mister Spex GmbH setzt für die Optimierung der Logistikprozesse seiner Web-Shops seit November 2016 das Warehouse Management System PSIwms der PSI Logistics GmbH ein. Die Lösung steuert das zentrale, neue Logistikzentrum in Berlin-Siemensstadt in den Bereichen Intralogistik und Produktionsversorgung

Über seine Websites bietet die Berliner Mister Spex GmbH europaweit neben Kontaktlinsen ein umfangreiches Sortiment an direkt verfügbaren Markenbrillen und -sonnenbrillen an. Im zentralen Logistiklager hält der Online-Optiker auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern den Großteil seiner Waren vor. Von dort aus werden bis zu 10.000 Sendungen täglich verschickt und mehr als 2 Millionen Kunden in ganz Europa bedient.



Das neue Warehouse Management System ist an das ERP-System Navision angebunden und steuert alle Prozesse zwischen Warenein- und Warenausgang. Dies beinhaltet die Verwaltung der Lagerplätze, Bestandsführung aber auch Produktionsversorgung und Auftragsfertigung. Dabei sind zwei unterschiedliche Kommissioniersysteme eingebunden.

Die Kommissionierung erfolgt in optimierten Multi-Order-Picks, die mit bis zu 50 Aufträgen in einem Kommissionierdurchgang die Laufwege verkürzen. Außerdem wurden für das Artikelspektrum optimierte Scan-Prozesse umgesetzt, um die gewünschte Effizienz zu erreichen. Unterstützt durch PSIwms werden in unterschiedlichen Produktionsverfahren, sowohl intern als auch bei externen Dienstleistern, täglich mehrere tausend Brillen für den Versand vorbereitet.

