So wird Digitalisierung erlebbar

Value Chain Experience: Besucher des Knowledge Center von GS1 Germany werden in die digitale Wertschöpfungskette mitgenommen.

Seit Montag lädt GS1 Germany dazu ein, die digitale Zukunft des Einkaufens zu erleben. In Köln eröffnete das neu konzipierte Knowledge Center nach seinem Relaunch seine Pforten. „Was wir vor drei Jahren für das Maß der Dinge hielten, haben wir in den letzten Monaten komplett auf den Prüfstand gestellt. Wir haben Raum geschaffen für die vielleicht größte Herausforderung an uns alle – die Digitalisierung der Wertschöpfungskette“, zeigt sich Jörg Pretzel, Geschäftsführer von GS1 Germany, überzeugt. Pretzel weiter: „Das neue Knowledge Center gewährt nicht nur tiefe Einblicke in die Wertschöpfungsprozesse von morgen, es steht auch ganz konkret für eine Zukunft zum Anfassen.“

Digitalisierung am Point of Sale

Erlebbar sollen die Prozesse von morgen durch drei Themenschwerpunkte werden: Im „Experience Center“ stehen vor allem digitale Technologien im Mittelpunkt. Dort werden die Besucher von innovativen Robotern und den virtuellen Assistenten Ava und Toni durch die digitale Wertschöpfungskette begleitet oder begeben sich auf eine interaktive Shopper Journey. So wartet eine multimediale Inszenierung der Wertschöpfungskette mit ihren sechs Stufen vom Rohstoffproduzenten bis zum Käufer. In der „Shopper Experience“ werden die Freizeit- und Konsumwelt der Endkunden als Ausgangs- und Endpunkt moderner Wertschöpfungsnetze sowie digitale Technologien am Point of Sale gezeigt.

Nicht zuletzt können die Besucher im „Innovation Center“ selbst Hand anlegen, in inspirierenden Räumen neue Ideen entwickeln und diese in konkrete Prototypen zum Anfassen transformieren. Und wer für Networking und Konferenzen nach Köln kommt, trifft sich im Business Center mit Experten aus Praxis und Wissenschaft. „Wir haben ein multimediales Innovations-, Trainings- und Kompetenzzentrum geschaffen, das für Wissenstransfer und kreative Impulse steht“, so Pretzel abschließend.