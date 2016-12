Stipendien für Führungskräfte im Mittelstand

Das von Dr. Wladimir Klitschko gemeinsam mit der Universität entwickelte Programm richtet sich an Führungskräfte und Manager, die die Herausforderungen des digitalen Zeitalters rechtzeitig erkennen und sich darauf vorbereiten wollen. Der Gesamtwert der Stipendien beträgt rund 50.000 Euro.



Bewerben können sich Interessenten mit einem Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung noch bis zum 20. Januar 2017 per E-Mail an folgende Adresse: challengemanagement(at)k-mg.com. Unter den Bewerbern, die die Anforderungen zur Teilnahme an der Weiterbildung erfüllen, werden die Stipendien unter notarieller Aufsicht gezogen. Am 27. Februar 2017 startet der nächste Durchgang mit Präsenzseminaren in Sankt Gallen.

Hintergrund: Der Studiengang Change & Innovation Management (CAS) will Grundlagen des Selbst- und Challenge-Managements vermitteln. Das Programm besteht aus vier Modulen à vier bis fünf Präsenztagen. Die Teilnehmer lernen, Barrieren zu überwinden und Rückschläge zu verarbeiten. Sie sollen eine Einführung in verschiedene Führungsstile sowie einen Einblick in die Bedeutung sogenannter High-Performance Teams. Selbstvermarktung und Methoden zur rationalen Entscheidungsfindung sind die Inhalte des zweiten Blogs. Desweiteren stehen strategisches Innovationsmanagement und die erfolgreiche Vermarktung neuer Ideen im Mittelpunkt von Modul drei. Abschließend sind die Analyse und Entwicklung organisationaler Prozesse und Strukturen in einem sich stetig ändernden Unternehmensumfeld im Mittelpunkt des Lehrplans, heißt es in einer Pressemeldung.

