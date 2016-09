Tankstellenmarke HEM überholt Web-Auftritt

Bereits im Juni 2016 realisierte die Wuppertaler Digitalagentur Netzkern den neuen Web-Auftritt der Tankstellenmarke HEM. Dabei punktet die neue Website gestalterisch durch großformatige Motive zu Marke, Produktportfolio, Mitarbeitern und Tankstellen, die eigens für den neuen Internet-Auftritt entwickelt wurden. Zudem visualisieren animierte Infografiken die zuletzt erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in Deutschland, gleichzeitig werden die Mitarbeiter mit eigenen Videoportraits in Szene gesetzt.

Markus von Oppenkowski, Leiter EDV bei der Deutschen Tamoil GmbH im Interview In unserem Betrieb spielt die …

… intelligente und sichere Vernetzung mit unseren Tankstellenpartnern, Lieferanten und Kunden bei hohem Automatisierungsgrad eine wichtige Rolle, um erfolgreich und zukunftsorientiert agieren zu können. Deshalb haben Informations- und Kommunikationstechnologien (ITK) bei uns bereichsübergreifend große Priorität.



In unserer Branche muss IT-seitig in der Regel am meisten …

… in die digitale Transformation investiert werden. Tankstellen-Management und ERP-Systeme müssen so ausgelegt werden, dass sie schon jetzt als Bausteine in eine Next-Generation-IT-Architektur eingebunden werden können.



Die notwendigen Mittel vorausgesetzt würde ich sofort …

… die vollständige Standardisierung der IT-Landschaft und Abschaffung von Insellösungen anstoßen.



Von ITK-Anbietern für den Mittelstand erwarte ich …

… eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Kunden. Der Anbieter sollte für zukünftige Innovationen als „Business Innovation Enabler“ agieren.



Optimaler Support zeichnet sich dadurch aus, dass …

… die Betriebsbereitschaft schnellstmöglich wiederhergestellt wird, unter Einhaltung der vereinbarten Service Level Agreements. Für einen optimalen Support ebenso erforderlich ist die kurzfristige und kompetente Beratung und Bearbeitung von Anfragen.

Über den neuen Tankstellenfinder finden Nutzer die Tankstellen in ihrer Nähe – inklusive Informationen zu den aktuellen Kraftstoffpreisen, Öffnungszeiten, Services etc. Suchen die Kunden einen bestimmten Service, wie eine Autowaschanlage, das Bistro Vital, eine Paketannahmestelle oder einen Geldautomaten, können sie diesen Service per Checkbox selektieren. Zudem können auch Details wie das Angebot von Crushed Ice gefiltert werden. Die Anzeige der passenden Tankstellen erfolgt in Google Maps und ein integrierter Routenplaner komplettiert die Darstellung.

Die Wuppertaler haben den von HEM in Zusammenarbeit mit Hamburger Agenturen entwickelten Internet-Auftritt mit der Sitecore Experience Platform umgesetzt. Dabei wurde die Content-Management-Komponente mit der Google Maps API und dem Backend-System von HEM vernetzt. Die Daten kommen somit automatisch und immer aktuell auf die Website, sodass keine manuellen Tätigkeiten durch HEM-Mitarbeiter erforderlich sind. Die Plattform ermöglicht neben Content Management und der Integration verschiedener Datenquellen und Drittsysteme zudem zahlreiche weitere Anwendungen (wie Personalisierung und E-Mail-Marketing) aus einer Oberfläche heraus.

Eigene Microsites für 400 Tankstellen

Der neue Web-Auftritt, inklusive neu erstellter Formulare zur Bestellung von Kundenkarten und Ähnlichem, ist für Nutzer mobiler Geräte optimiert. Eine Besonderheit: Der Internet-Auftritt ist nicht nur für kleinere Displays (beispielsweise Smartphones oder Tablet-PCs) ausgelegt, sondern auch „upwardly“ für größere Anzeigen (beispielsweise auf Smart TVs). Dabei haben sich die Wuppertaler als eine der ersten Agenturen mit dem Thema „Upwardly Webdesign“ beschäftigt. Denn kaum eine als responsiv geltende Website reagiert auf den bei großen Displays zur Verfügung stehenden Platz. Dabei stört nicht nur, dass große Flächen ungenutzt bleiben, sondern auch, dass es häufig schwierig ist, den viel zu klein dargestellten Text ohne Vergrößerung zu lesen.

Die Deutsche Tamoil GmbH (HEM)

Branche: Mineralöl

Standort: Hamburg

Gründungsjahr: 1925

Gesamtmitarbeiterzahl: 105

Zahl der IT-Mitarbeiter: 6

www.hem-tankstelle.de

Neu sind auch die eigenen Auftritte der knapp 400 HEM-Tankstellenpartner, die die Wuppertaler als Multi-Microsites mit dahinterliegender Content-Logik umgesetzt haben. Die Tankstellenpartner können bestimmte Teile ihres Auftritts, wie die großformatigen Bilder auf der Bühne und die individuellen Angebote an der Tankstelle, eigenständig und einfach bearbeiten. „Kundenwünsche erkennen und erfüllen – das ist unsere Motivation. Wir bieten Menschen in einem attraktiven und modernen Umfeld genau das an, was sie wollen: Kraftstoff zum besten Preis sowie frische Produkte. Von daher sollen die Kunden auch im Internet den Kontakt mit unserer Marke als hochwertig, modern und vor allem unkompliziert erleben“, betont Meike Zinth, Leiterin Marketing & Vertrieb, abschließend.





Bildquelle: Tamoil