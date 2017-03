Telekom TechBoost: 10 Millionen für 100 Startups

Die Telekom präsentert sich auf der Cebit als Brückenbauer zwischen Startups und dem deutschen Mittelstand. Der Austausch zwischen Mittelstand und Startups sei begrenzt, findet die Telekom: Startups mit Lösungen für Kunden im B2B-Umfeld haben es oft schwer, Zugang zur attraktiven Zielgruppe Mittelstand zu finden. Mittelständler wiederum kommen teils nur selten mit Startups in Kontakt.



Hier will die Telekom mit ihrem Kundennetz und Kontakten im Mittelstand aktiv werden. Der Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges stellte das neuen Startup-Programm „TechBoost“ heute auf der Cebit vor:

„Die Cloud ist die Basis der Digitalisierung. Deshalb wollen wir im Rahmen unseres Förderprogramms TechBoost noch mehr Startups den Weg in die Cloud und damit in eine erfolgreiche Zukunft ebnen“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Dafür investieren wir allein im Cloud-Bereich bis zu 10 Millionen Euro. Das Ziel: 100 Startups in die Cloud.“