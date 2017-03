Telematiklösung optimiert Disposition und Fuhrparkmanagement

Unter zwölf Telematikanbietern entschied sich das Logistikunternehmen Heinloth nach einer intensiven Marktanalyse für Trimble. Zunächst wurden alle Lösungen im direkten Vergleich betrachtet, bevor zwei Systeme drei Monate lang in ausgewählten Fahrzeugen getestet wurden.



Dem Logistikunternehmen soll nun das neue Zusammenspiel aus fest eingebauter Einheit ("Truck4U"'), mobiler On-Board-Unit ("FleetXPS") und zusätzlichen Softwareanwendungen Kosten- und Zeitersparnis bringen. Denn die Vernetzung von Disposition und Fahrern ermöglicht es, Informationen automatisch auszutauschen. Heinloth könne fortlaufend weitere Software-Lösungen für nachgelagerte Bereiche ergänzen und auch Subunternehmerfahrzeuge in das Telematiksystem integrieren, so der Anbieter Trimble Transport & Logistics .

„Mit der Telematik optimieren wir vor allem unser Fuhrparkmanagement und unsere Disposition. Dadurch erzielen wir deutliche Einsparungen“, sagt Hartmut Eberhart, Fuhrparkmanager der Heinloth Holding GmbH & Co. KG, die unter dem Namen Heinloth – the logistic experts bekannt ist.

Kerngeschäft der Unternehmensgruppe sind internationale branchen- und güterübergreifende Transporte von Teil- und Komplettladungen. Um diese zu optimieren, nutzt der Logistiker nun in 170 Fahrzeugen die neuen Produkte, die in Echtzeit einen lückenlosen Datenfluss zwischen Fahrzeug und Back-Office gewährleisten sollen. Die mobile On-Board-Unit bietet Flexibilität, was diverse zusätzliche Prozesse wie beispielsweise das Scannen von Barcodes und das Fotografieren von Schäden an der Ware betrifft.

Weniger manuelle Schritte

Da über das System alle entscheidungsrelevanten Informationen abgerufen werden können, entfallen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen manuelle Arbeitsschritte:

Die Disponenten erfassen die genauen Fahrzeugstandorte sowie die aktuell verfügbaren Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer in Echtzeit, wodurch sie den Personal- und Fahrzeugeinsatz effizienter planen können. Zugute kommen ihnen dabei diverse Filter-, Such- und Berichtsfunktionen der Software, die exakt die benötigten Informationen anzeigen und dadurch die Datenflut eingrenzen.

Dem Fuhrparkmanagement liefert die Trimble-Lösung über die Remote-Tacho-Download-Funktion automatisch die Fahrerkarten- und Massenspeicherdaten, sodass ein manueller Download nicht notwendig ist. „Wir sparen im Fuhrparkmanagement etwa 70 Arbeitsstunden pro Monat ein“, sagt Eberhart.

Zudem nutzt Heinloth das webbasierte Analysetool Driver Performance Portal. Es wertet sämtliche Daten aus und bewertet diese. So kann der Kraftstoffverbrauch anhand der Kriterien Tempomateinsatz, Geschwindigkeit, Leerlauf und Bremsverhalten analysiert werden. Auf Grundlage dieser Auswertung leitet das Fuhrparkmanagement dann Maßnahmen zur Optimierung des Fahrverhaltens ein, die weiteres Einsparpotenzial bringen.

In der Buchhaltung setzt der Logistiker zusätzlich die automatisierte Lohn- und Spesenabrechnung "FleetHours" ein. Der automatische Remote-Tacho-Download und die Live-Übertragung von Lenk- und Ruhezeiten ersetzt die manuelle Erfassung der relevanten Daten.

Optionale Softwarebausteine, sollen künftig auch der Disposition und dem Fuhrparkmanagement nachgelagerte Bereiche optimieren, wie Sebastian Prinzing, Projektmanager von Heinloth, sagt: „Wir können damit Prozesse abdecken, die über die klassischen Telematik-Funktionen hinausgehen.“ Perspektivisch kann der Projektmanager sich den Einsatz weiterer Module vorstellen. Das Logistikunternehmen wolle die Themen Dienstleistung sowie Prozessoptimierung mehr in den Fokus rücken und ständig die Entwicklungen in diesen Segmenten berücksichtigen. Mittelfristig hat er bereits die Lösung zur Archivierung von Fahrerkarten auf der Agenda stehen.



Bildquelle: Trimble