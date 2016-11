Tesla kauft Maschinenbauer aus Deutschland

Der Maschinenbauer Grohmann Engineering aus Prüm in Rheinland-Pfalz ist auf Anlagen für automatisierte Produktion spezialisiert. Mit Tesla entsteht die Tochtergesellschaft Tesla Grohmann Automation. Dies teilte Telsa heute in einem Blogbeitrag mit.

Die Übernahme soll die Basis für "Tesla Advanced Automation Germany" sein, weitere Niederlassungen sollen folgen. Wie immer hat Tesla also große Pläne:

"We expect to add over 1,000 advanced engineering and skilled technician jobs in Germany over the next two years", heißt es in der Meldung