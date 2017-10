UC-Branchentreff im ehemaligen Deutschen Bundestag

Die Swyx Partner Konferenz bot neue Produkte und Einblicke in die Cloud- und Unternehmensstrategie des Unified-Communications-Anbieters. Gregor Gysi eröffnete den Branchentreff im ehemaligen Deutschen Bundestag in Bonn mit einer Keynote, die den Bogen von Marx zur Digitalisierung spannte.

Gregor Gysi sprach im ehemaligen Deutschen Bundestag in Bonn in seiner Keynote über die Bundestagswahl, den Mittelstand und die Digitalisierung.

Mehr als 400 Swyx Partner aus 12 Ländern folgten am 27. September 2017 der Einladung des UC-Spezialisten Swyx in das World Conference Center Bonn, den ehemaligen Deutschen Bundestag. Sie erwartete ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Workshops, Technikslots und Möglichkeiten für den Austausch untereinander oder mit den Fach- und Führungskräften von Swyx.

Mit verschiedenen Themen rund um Vertrieb und Technik, einer Keynote von Dr. Gregor Gysi, Impulsvorträgen von Swyx und Partnern sowie Programmpunkten in deutscher und englischer Sprache war dabei an die unterschiedlichsten Interessen gedacht. Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte der UC-Anbieter unter anderem die neue Version 11 seiner Kommunikationslösung. Außerdem gab Swyx exklusive Einblicke in seine Strategie und kündigte für 2018 einen eigenen Cloud-Dienst an, den Reseller noch im Jahr 2017 testen können. Darüber hinaus hatten Besucher die Möglichkeit, sich auf einem separaten Marktplatz an den Ständen verschiedener Produkt-Partner zu informieren.



Bildquelle: Swyx