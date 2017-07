Veränderung in der Geschäftsführung von Genua

Genua mit Hauptsitz in Kirchheim bei München bietet IT-Sicherheitslösungen für Industrie- und Behördenkunden und gehört zur Unternehmensgruppe der Bundesdruckerei. Nun ernennt der IT-Sicherheitshersteller einen neuen Geschäftsführer: Matthias Ochs (45) hatte seine Laufbahn bei Genua 2011 als Produktmanager begonnen, derzeit leitet er die Abteilung Product Marketing. Zuvor war er im Bereich der elektronischen Kampfführung der Luftwaffe tätig.

"Matthias Ochs hat bis heute bereits zahlreiche wichtige Aufgaben bei Genua erfolgreich übernommen. Ihn jetzt als weiteren Geschäftsführer gewonnen zu haben, freut uns ganz besonders", sagt Bernhard Schneck.



Genua wurde 1992 gegründet und bietet Firewalls zum Schutz von Netzwerken, VPN-Lösungen zum verschlüsselten Datenaustausch via Internet und auch Systeme zur sicheren Fernwartung von Maschinenanlagen via Fernzugriff. Diese Lösungen setzen vor allem Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen ein, darunter der MAN-Konzern, MTU Aero Engines, die Würth-Gruppe und das Statistische Bundesamt. Der IT-Sicherheitshersteller beschäftigt über 200 Mitarbeiter in Kirchheim, Berlin, Köln und Stuttgart und ist einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis München.



Bildquelle: Genua