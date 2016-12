Vertriebssteuerung per App

Das schwäbische Handelsunternehmen SSK Schrauben Schmid mit Hauptsitz in Kirchheim/Teck und einer Niederlassung in Dresden hat vor fünf Jahren sein altes Warenwirtschaftssystem durch Enventa ERP von Nissen & Velten ersetzt. Seitdem arbeiten die 65 Mitarbeiter mit der Software, um den Kunden einen optimalen Service zu bieten.



Im Auswahlprozess sprachen die Offenheit und die web-basierte Architektur für das neue System. Ebenfalls wichtig waren die besseren statistischen Auswertungsmöglichkeiten, die Unterstützung von Standarddatenbanken und die intuitive Bedienbarkeit. Nicht zuletzt habe im Fokus gestanden, so berichtet Jochen Schmid, Geschäftsführer des Mittelständlers, dass das neue ERP-System „lebt“, also vom Hersteller fortlaufend weiterentwickelt wird.

Maßgeschneiderte Masken

Gegenüber der alten Software ist die Mandantenfähigkeit des neuen ERP-Systems von Vorteil, weil die Dresdner Niederlassung als rechtlich selbstständige Einheit geführt wird. In der Vergangenheit gab es in beiden Unternehmen komplett getrennte Kunden- und Artikelstammdaten, die parallel und damit doppelt gepflegt werden mussten. Heute gibt es zwei Mandanten unter Enventa, die auf die gleichen Stammdaten zugreifen können. Preise, die sich zum Teil unterscheiden, werden bei Bedarf lokal gepflegt. Das Dresdner Haus ist mit einer Internet-Standleitung und VPN an die Server im Haupthaus angeschlossen.



Im Einsatz ist das Clientside Customizing des ERP-Systems, mit dem sich Eingabefelder, Schaltflächen und Beschriftungen auf Masken ohne Programmierkenntnisse verändern lassen. So hat die IT-Abteilung der Schwaben beispielsweise Pflichtfelder für die Stammdatenpflege auf den Eingabemasken definiert oder auch Checkboxen für Prozessabläufe gesetzt. Das Management schätzt die Möglichkeit, aus der ERP-Software heraus SQL-Datenbank-Abfragen für Auswertungen zu initiieren.



Als Spezialist für den Holzbau verfügt SSK Schrauben Schmid über ein deutlich größeres Vertriebsgebiet als der durchschnittliche Produktionsverbindungshandel. Von Baden-Württemberg bis nach Hessen und von Bayern über Thüringen nach Sachsen sind insgesamt 19 Vertriebsmitarbeiter im Außendienst für das Unternehmen unterwegs. Seit dem Jahr 2015 können sie dabei auf mobile Unterstützung zählen. Auf iPads verwenden sie die Enventa-Außendienst App Vermo plus des Heilbronner Software-Hauses Sic Software. Seitdem organisiert der Vertrieb seine Reiserouten mit der Tourenplanungsfunktion der App. Kundenbesuche können auch unterwegs vorbereitet werden, da aktuelle Angebote, Gesprächsnotizen und Rahmenvereinbarungen abrufbar sind. Muss es schnell gehen, so können Kundenbestellungen sofort auf dem iPad erfasst, nach Kirchheim übertragen und ausgeliefert werden.

Über SSK Schrauben Schmid

Branche: Groß-und Einzelhan- del mit Verbindungsmitteln, Maschinen und Werkzeugen

Standort: Kirchheim/Teck

Gründungsjahr: 1895

Gesamtmitarbeiterzahl: 50

Zahl der IT-Mitarbeiter: 2

www.ssk-schmid.de



Joachim Schmid, Geschäftsführer bei der SSK Schrauben Schmid GmbH im Kurz- und Knapp-Interview:



In unserem Betrieb wird Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) ...

... von der Auftragsbearbeitung, Lagerwirtschaft, Buchhaltung sowie unserem Vertrieb genutzt. Alle Bereiche könnten ohne eine funktionierende IT nicht arbeiten könnten.



In unserer Branche muss IT-seitig in der Regel ...

... am meisten in den Bereich E-Commerce sowie in die Zugriffskontrolle und Absicherung unserer Server investiert werden.



Die notwendigen Mittel vorausgesetzt würde ich sofort ...

... ein Projekt für eine IT-gesteuerte Abwicklung des Versandes mit einem automatisierten Kommissionierlager aufsetzen.



Von ITK-Anbietern für den Mittelstand erwarte ich, dass ...

... sie sich mit den Anforderungen und den Abläufen im Mittelstand auskennen.



Optimaler Support zeichnet sich dadurch aus, dass...

... ich jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner erreiche und mir auch tatsächlich geholfen wird.

Bildquelle: Thinkstock / iStock