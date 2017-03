Vom Schlagwort in die Praxis

Mit dem alleinigen Herunterbeten der Begriffe Digitalisierung, Transformation, Disruption und Revolution ist es jedoch nicht getan. Da muss mehr kommen, und zwar praxistaugliche Beispiele. Und die kommen derzeit tatsächlich. Sowohl unsere Gesprächspartner im Titelinterview als auch die ERP-Anbieter haben mittlerweile Ansätze gefunden, die wirklichen Nutzen stiften können.

Für diesen Nutzen bedarf es der von vielen Experten fortwährend propagierten allumspannenden Vernetzung nicht. (Die ja immer auch Einfallstor für ungebetene „Gäste“ sein kann). Vielmehr geht es um die Verbesserung der eigenen Produktionsprozesse mittels Sensorik und die Integration von zusätzlicher Funktionalität in die eigenen Bauteile, was wiederum den Kunden mehr Konfigurationsmöglichkeiten und Flexibilität bringt.



Eine Bemerkung noch zum Schluss: Den Medien wird häufig unterstellt, sie wären für die Verbreitung obenstehender Begrifflichkeiten verantwortlich. Ich möchte in diesem Falle nur für IT-MITTELSTAND sprechen, wenn ich zugebe, dass wir Begrifflichkeiten wie Industrie 4.0 oder das Internet der Dinge auch an der einen oder anderen Stelle verwenden. Die unzähligen Pressemitteilungen jedoch, die uns täglich mit den genannten Schlagworten erreichen, haben wir definitiv nicht selbst verfasst.

Bildquelle: Thinkstock / Digital Vision