Wie digital ist mein Unternehmen?

Laut den Ergebnissen richtet sich der Mittelstand zurzeit neu aus und ist sich der gegenwärtigen Transformation sehr wohl bewusst: 60 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen erwartet starke Veränderungen für die eigenen Geschäftsmodelle. „Bei den befragten Mittelständlern war das digitale Reifegradniveau sogar recht hoch – was bedeutet, dass die Verantwortlichen dieser Firmen die Entwicklung aktiv gestalten und nicht einfach nur passiv abwarten“, resümiert Prof. Dr. Kai Höhmann, Geschäftsführer der TÜV Rheinland Consulting GmbH. Darüber hinaus rechnen 67 Prozent der Unternehmen mit organisatorischen Veränderungen, u.a. durch eine neue Verteilung der Führungsverantwortung für Unternehmensbereiche.

Rund 30 Prozent der im Rahmen der Studie befragten Unternehmen sind „Digitale Pioniere“, 14 Prozent „Digitale Verfolger“ und 24 Prozent „Digitale Nachzügler“. Am Ende der Skala sind mit 32 Prozent die „Analogen Bewahrer“, die deutliche Digitalisierungsrückstände aufweisen. Der digitale Reifegrad der Organisationen wurde anhand mehrerer Aspekte ermittelt: der Bedeutung der Digitalisierung, der Planungen, des Umsetzungsgrads von Strategien sowie des Modernisierungsgrads von Prozessen und Systemen in den Firmenbereichen. Zielgruppe der branchenübergreifenden Online-Befragung waren Geschäftsführer und Führungskräfte von 110 Mittelständlern mit mehr als 50 Mitarbeitern. Um den digitalen Reifegrad der Organisation zu bestimmen, mussten mehr als 70 Fragen aus allen Firmenbereichen beantworten werden. Die Fragen waren nach Punkten gewichtet.

Trendstudie als Ausgangsbasis für Online-Benchmark

Wer wissen will, zu welcher Kategorie sein Unternehmen zählt und wie es um dessen digitalen Reifegrad bestellt ist, kann die Online-Benchmark-Plattform auf www.digitalisierung-gestalten.de nutzen, die Lünendonk & Hossenfelder im Auftrag von TÜV Rheinland entwickelt hat und die von TÜV Rheinland betrieben wird. Die Befragung ist anonym, lediglich zu Beginn ist eine Registrierung erforderlich. Unmittelbar im Anschluss erhalten die Teilnehmer eine ca. 20 Seiten umfassende individuelle Reifegradauswertung, die auch als PDF-Berichtband heruntergeladen werden kann. Der Report offenbart auch, wo die Organisation branchenweit in punkto digitale Transformation gerade steht. Der Benchmark wächst dynamisch mit jedem neuen Teilnehmerunternehmen. Um von Beginn an eine relevante Vergleichsbasis liefern zu können, wurden die Ergebnisse der Trendstudie in die Datenbasis des Benchmarks eingespielt.

