WLAN im Bochumer Ruhrstadion

Über schnellen Internet-Zugang per WLAN sollen sich bald die Fußballfans auf der Haupttribüne des Vonovia Ruhrstadions freuen. Voraussichtlich ab März ist das kostenfreie Angebot für Besucher der Haupttribüne sowie des VIP- und Pressebereichs verfügbar.

Der VfL Bochum 1848 hat Unitymedia Business, den für Unternehmensanbindungen zuständigen Geschäftskundenbereich des Kabelnetzbetreibers Unitymedia, damit beauftragt, die Haupttribüne des Vonovia Ruhrstadions mit WLAN auszustatten. Im Vonovia Ruhrstadion übernimmt das Telekommunikationsunternehmen nun Service, Betrieb und Betreuung des WLAN-Netzes.



Im VIP-Bereich und auf der Haupttribüne des Vonovia Ruhrstadions werden 30 WLAN-Zugangspunkte installiert, die Besucher über spezielle Richtantennen mit Highspeed-WLAN versorgen. Um eine optimale Funkausleuchtung zu gewährleisten, wurden für die Montage spezielle Halterungen und Befestigungen entwickelt. Sie stellen sicher, dass die Antennen im Betrieb stabil bleiben. Die Anbindung ans Internet erfolgt über eine Glasfaserleitung der City Carrier Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH.



„Unitymedia hat bereits andere WLAN-Großprojekte am Hockenheimring und in der SAP Arena erfolgreich umgesetzt. Es freut uns, einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu wissen, um den Fans zukünftig einen besonders komfortablen Aufenthalt im Vonovia Ruhrstadion zu ermöglichen“, erklärt Wilken Engelbracht, kaufmännischer Vorstand des VfL Bochum 1848.



Weitere Schritte zum Ausbau des WLAN-Angebotes sind geplant. So ist es angedacht, künftig weitere Bereiche der Geschäftsstelle mit WLAN-Zugängen auszustatten. Geplant ist darüber hinaus eine Webseite, die Zuschauer und Besucher, die den WLAN-Zugang nutzen, mit zusätzlichen Informationen rund um den VfL Bochum 1848 versorgt.

Bildquelle: Unitymedia