3 digitale Trends im November

Virtual Reality findet in der Bewegtbild-Branche immer mehr Platz zur Ausbreitung: So geht mit der Sky VR App ein neues Angebot an den Start, das es im Google Play Store und im App Store zum Download gibt. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Trends im November gibt’s im Trendreport von nextMedia.Hamburg.

Der Trendreport von nextMedia.Hamburg, der Standortinitiative für die Medien- und Digitalwirtschaft, blickt monatlich auf neue Entwicklungen der Medien- und Digitalszene. IT-ZOOM stellt drei Trends aus dem aktuellen Trendreport November vor:

Sky VR App: Eigenständige Anwendung des Bezahlsenders

Zum Start der neuen Sky VR App stehen rund 20 verschiedene 360°-Videos mit Inhalten von Sky, Disney, Fox Innovation Lab und Warner Brothers zur Verfügung. Weiteres Highlight: Der Bezahlsender zeigt die Sendung „Sky Sports: Closer“ mit David Beckham. Der Ex-Fußballer betritt einen VR-Simulator und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise zu den größten Sportevents. Im Oktober 2016 startete außerdem eine Reihe von Formaten unter dem Titel „Sky VR Exclusives“. Die App ist zum Start in acht Ländern verfügbar und kann im Google Play Store und im App Store heruntergeladen werden.



xMinutes: 21 deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame News-App

Die News-App xMinutes von OpenDataCity startet im Dezember 2016 mit 1.000 Testnutzern. Bereits jetzt unterstützen mindestens 21 deutsche Medienpartner (öffentlich-rechtlich und privat) das Projekt, die Google „Digital News Initiative“ fördert im sechsstelligen Bereich. Dem Nutzer werden nach Ort und Zeit sowie auf Basis semantischer Textanalyse Meldungen in passender Länge geliefert. Dazu wertet die App Smartphone-Sensoren aus. Das Tracking erfolgt kontextbezogen anstatt personenbezogen und soll so mehr Datenschutz bieten. Der Testbetrieb will u.a. sinnvolle Tracking-Praktiken erforschen.



YING Drohne: WeChat-Drohne streamt live

Was für Facebook Oculus ist, ist für WeChat die Kamera-Drohne YING: Social-Media-Firmen setzen verstärkt auf ergänzende Hardware-Produkte. Der Kameraflieger kommt für etwa 300 US-Dollar in die Läden und kann maximal in einer 4K-Auflösung aufzeichnen. Daneben kann per Messenger-App WeChat in einer 720p-Auflösung live gestreamt werden. Wie WeChat gehört auch die Drohne YING zum chinesischen Technikkonzern Tencent. Die Drohne ist technisch gesehen ein Quadrocopter (vier Rotoren) und wurde in Kooperation mit dem Halbleiterkonzern Qualcomm und dem Drohnenhersteller Zerotech umgesetzt.



Über den Trendreport von nextMedia.Hamburg:

In Kooperation mit dem InnoLab der Hamburg Media School identifiziert nextMedia.Hamburg jeden Monat Cases, die im Trendreport veröffentlicht werden. Den gesamten Trendreport gibt es auch per E-Mail, wenn Sie den Newsletter von nextMedia.Hamburg abonnieren.

Bildquelle: Thinkstock / iStock