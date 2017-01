3 neue Lumix-Kameras und Zoom-Objektive

Drei neue Kameras und drei Zoom-Objektive für das spiegellose Lumix-G-System stellt Panasonic in Las Vegas vor. Ein neues Multi-Talent mit High-End-Leistung stellt laut Anbieter etwa das Modell GH5 dar.

Genau das Richtige für Foto-Enthusiasten und professionelle Videografen. Mit ihrem neuen 20-MP-Sensor ohne Tiefpassfilter, dualer 5-Achsen-Bildstabilisierung, DFD-AF, großem Oled-Sucher mit 3,7 MP sowie wetterfestem Magnesiumgehäuse soll die Lumix GH5 neue Maßstäbe setzen. Sie biete zudem eine 4K-50P-Videofunktion und 6K-Fotos.

Für Einsteiger präsentiert Panasonic die Lumix GX800. Das neue Modell im Kompaktformat bietet 4K-Fotos und -Videofunktionen. Es vereint laut Hersteller aktuelle Technologie für hohe Bildqualität und Bedienkomfort mit praxisgerechten Funktionen bis hin zum hochklappbaren Monitor für Selfies.

Und auch bei den Bridge-Kameras der FZ-Serie gibt es ein neues Modell: Die neue Lumix FZ82 bietet einen optischen 60x-Zoom sowie viele manuelle Optionen für Foto und Video. Sie ist ausgestattet mit einem 20 mm Super-Weitwinkel bis 1200 mm Super-Tele (bei KB) und soll so gleichermaßen dynamische Landschaftsaufnahmen wie formatfüllende Abbildungen wilder Tiere oder Vögel aus weiter Ferne ermöglichen.

Auch im Angebot an Wechselobjektiven verzeichnet der Hersteller drei neue Zoom-Modelle: So erweitert er sein Sortiment an G-Wechselobjektiven um zwei neue Versionen der robusten Teleobjektive Lumix G Vario 45-200mm/F4,0-5,6 II/O.I.S. (H-FSA45200) und Lumix G Vario 100-300mm/F4,0-5,6 II/O.I.S. (H-FSA100300). Das dritte Objektivmodell, das Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2,8-4,0 ASPH. / O.I.S. (24-120 mm KB) stellt das erste Objektiv der neuen DG-Vario-Elmarit-F2,8-4,0-Serie dar. Es besitzt einen Brennweitenbereich vom 24 mm Super-Weitwinkel bis 120 mm Tele.



