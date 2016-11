300 Drohnen für das Feuerwerk der Zukunft

Intel und Disney demonstrieren die Zukunft des Feuerwerks als Lichtshow mit 300 Drohnen in einer Choreographie.

Intel und Disney arbeiten an einer spektakulären Lichtshow durch Drohen, die im Walt Disney World Resort in Florida während der Ferienzeit stattfinden soll. Mit den neuen "Shooting Star" Drohnen will die Show "Starbright Holidays" bunte Bilder über den Nachthimmel malen.

300 Drohnen werden dafür in einer choreographierten Luftaufführung eingesetzt.

Drohnen von Intel - gefertigt übrigens in Deutschland laut Techcrunch - sorgen für neue Möglichkeiten kommerzieller Entertainment-Lichtshows. Hinter dem Projekt könnte auch Know-how der deutschen Mavinci GmbH aus St. Leon-Rot stecken, deren Übernahme durch Intel kürzlich bekannt wurde.

Die Intel-Drohne besteht aus einem Styropor-Körper und Kunststoff und wiegt 280 Gramm. Die Quadcopter-Show-Drohne ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die über 4 Milliarden Farbkombinationen erzeugen und für Animationen programmiert werden kann. Mit der passenden Software und Schnittstelle kann eine Lichtshow programmiert werden, auch von 300 Drohnen

Bildquelle: Intel --> dort auch Videos der Lichtshow