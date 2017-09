Alle neuen Alexa-Geräte in der Übersicht

Mit neuem Fire TV, drei neuen Echo-Geräten, einem speziellen Adapter für Festnetztelefone, den neuen Echo-Buttons sowie der Veröffentlichung von Programmierschnittstellen für neue Gadgets steht der Cloud-basierte Sprachdienst Alexa im Mittelpunkt der Produktoffensive von Amazon. Das neue Fire TV kombiniert zudem erstmals Alexa-Sprachsteuerung, die Wiedergabe von 4K-Inhalten und HDR-Technologie.

Neues Fire TV: 4K Ultra-HD-Streaming und HDR

Die neue Version des Fire TV kann jetzt auch HDR. Das neue Fire TV kommt im neuen rautenförmigen Design und bietet ab sofort neben 4K Ultra-HD-Streaming auch HDR. Mit einem Preis von nur € 79,99 ist das neue Fire TV von Amazon im Vergleich zum Vorgängermodell günstiger.

Mit der Alexa Sprachfernbedienung kann das Fire TV zudem Smart Home-Geräte von Anbietern wie Philips Hue, TP-Link und Tado steuern. Demnächst soll es außerdem Smart-Home-Kameras unterstützen und so Live Video-Feeds von kompatiblen Produkten von Ring, Nest und Logitech ermöglichen.

Das neue Fire TV ist ab sofort zur Vorbestellung für € 79,99 verfügbar und wird ab 25. Oktober versandt.

Echo Show mit Display

Echo Show verfügt über ein Display, damit kann Alexa nun auch Bildinhalte anzeigen, etwa Videos mit Nachrichten, Musiktexte, Bildübertragungen von Smart Home-Kameras, Fotos, Wettervorhersagen oder Einkaufs- und To Do-Listen. Das Gerät verfügt über Dolby-Lautsprecher und Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation mit Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung.



Passend zum neuen Modell bietet Amazon auch neue Funktionen an:

können Kunden von Echo Show zu Echo Show oder zur Alexa App Videotelefonate führen oder Anrufe zwischen Echo, Echo Dot und der Alexa App tätigen beziehungsweise Textnachrichten versenden. Mittels Drop In erfolgt der Austausch zwischen Echo-Geräten im gleichen Haushalt um beispielsweise anzufragen, wann das Essen fertig ist.

erfolgt der Austausch zwischen Echo-Geräten im gleichen Haushalt um beispielsweise anzufragen, wann das Essen fertig ist. Außerdem gibt es speziell für das Display optimierte Skills, etwa von der Tagesschau, Deutsche Bahn, Comdirect, Das Örtliche, Kitchen Stories, Mercedes, Ring und Tor Alarm.

Das Gerät kann ab sofort für €219,99 in Weiß und Schwarz vorbestellt werden und wird ab dem 16.11. ausgeliefert

Neuer Echo und Echo Plus

Die zweite Generation von Amazon Echo präsentiert sich im neuen, kompakteren Look und ist in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich. Im Vergleich zum Vorgänger kommt Echo mit einer neuen, verbesserten Lautsprecherarchitektur sowie Dolby Processing. Zudem wurde der Preis um €80 auf €99,99 reduziert.

Echo Plus ist zusätzlich mit einem integrierten Smart-Home-Hub ausgestattet, der die Anbindung von smartem Zubehör garantiert. Auf Befehl sucht Alexa automatisch alle kompatiblen Komponenten wie Lichter oder Stecker und richtet sie selbsttätig ein.



Echo Plus kostet €149,99. Wie auch Echo Show setzen Echo und Echo Plus auf Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation mit kombinierter Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung, so dass die Geräte den Nutzer auch aus mehreren Metern Entfernung bei gleichzeitigen Nebengeräuschen gut verstehen.

Neben der neuen Calling und Messaging-Funktion lassen sich nun auch so genannte Routinen nutzen. Mit nur einem Sprachbefehl kann dann eine Kombination von Aktionen ausgelöst werden, etwa das morgendliche Einschalten von Licht und Kaffeemaschine und parallele Vorlesen der Nachrichten.

Echo und Echo Plus sind ab sofort für €99,99 beziehungsweise €149,99 vorbestellbar und werden ab kommendem Monat ausgeliefert, so Amazon.

Festnetztelefon: Echo Connect

Ab Anfang des kommenden Jahres soll Echo Connect aus jedem Echo ein Telefon mit Freisprechfunktion für den Festnetzanschluss machen. Echo Connect funktioniere sowohl mit einer klassischen Telefonleitung als auch mit VoIP, so Amazon. Ohne Knopfdruck kann Alexa dann jeden Anschluss aus der Kontaktliste anrufen. Dem Empfänger wird die eigene Festnetznummer als Identifizierung angezeigt. Ruft ein Bekannter auf dem Anschluss zuhause an, nennt Alexa dessen Namen aus der Kontaktliste. Das Gespräch lässt sich dann per Sprachbefehl annehmen.

Echo Buttons als Erweiterungen

Neuen Gadgets sollen unterhaltsame und spielerische Erlebnisse mit Alexa ermöglichen. So sind Echo Buttons neue Produkte, die Möglichkeiten bieten, um mit der Familie oder Freunden gemeinsam zu spielen. Sie aktivieren auf Knopfdruck interaktive Multiplayer-Spiele.

Echo Buttons sollen im Doppelpack zum Preis von €19,99 zum Weihnachtsgeschäft in Deutschland auf den Markt kommen.

Alexa Gadgets von Entwicklern

Echo Buttons seien "die Vorboten zahlreicher Alexa Gadgets", so Amazon. Gemeint ist Zubehör, das unterhaltsame und spielerische Erlebnisse mit Alexa ermöglichen soll. Dazu setzt Amazon auf Entwickler-Tools die als Developer-Preview im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Externe Entwickler können dann mit Alexa Gadgets SDK und Gadget Skills API neue Produkte und Erlebnisse erschaffen.

Durch das Alexa Gadgets SDK sollen beispielsweise neue Alexa-fähige Eingabegeräte entstehen.

Mit der Gadgets Skill API können Entwickler interaktive Multiplayer-Spiele erschaffen, die auf die neuen Echo Buttons abgestimmt sind.

Das Alexa Gadgets SDK und die Gadget Skills API werden noch im Laufe des Jahres als Developer Preview erscheinen.

Echo Spot

Amazon hat außerdem den kleinen Echo Spot auf seinem Presse-Event vorgestellt. Mit einem runden 2,5-Zoll-Display ähnelt das Gerät einem kleinen Wecker, bietet aber alle Alexa- und Videotelefonie-Funktionen.

Der Echo Spot soll in Europa erst Anfang kommenden Jahres zu einem noch nicht genannten Preis erhältlich sein.

Bildquelle: Amazon