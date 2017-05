Amazon Channels: Das sind die neuen Bezahlkanäle

Die neuen Kanäle für Amazon Prime-Kunden werden nicht wie sonst oft üblich in Pakete gebündelt, sondern können alle einzeln abonniert und monatlich gekündigt werden, wie der Online-Händler am Dienstag mitteilte.

Die Preise reichen von 1,99 Euro pro Monat für der Promi-News-Kanal «E! Entertainment» bis 7,99 Euro für den Wissens-Channel «Zeit Akademie Selection».

Zu den Amazon Channels, die ab sofort in Deutschland und Österreich verfügbar sind, gehören Syfy Horror, MUBI, GEO Television, MGM, Motorvision TV, Terra X, E! Entertainment HD, Kixi Select in HD-Qualität sowie eine Reihe an Genre-Channels mit Independent-Filmen, Bildungskursen und brandneuen Titeln in türkischer Sprache. Neue Channels kommen u.a. von Partnern wie NBCUniversal International, die Mediengruppe RTL Deutschland, ZDF Enterprises, der Tele München Gruppe und Universum Film.

Die Kanäle werden in Amazons Video-App und die Bedienoberfläche der hauseigenen Geräte wie die Streaming-Box Fire TV integriert. In den USA sind nach einem Start in ähnlicher Größenordnung inzwischen rund 100 Kanäle verfügbar.

Amazon Prime-Mitglieder haben über Amazon Channels Zugriff mit nur einem einzigen Account, einem Login und über die gleiche Oberfläche. Außerdem soll die große Mehrzahl der Inhalte, die über Amazon Channels verfügbar sind, zum Download bereit stehen, so dass Amazon Prime-Mitglieder sie überallhin mitnehmen und sehen können, wo sie wollen.

Diese Amazon Channels sind ab sofort verfügbar:

Arthouse CNMA – Programmkino für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich

– Programmkino für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich Cirkus – Britische und skandinavische Krimihits, on demand für 3,99€ monatlich

– Britische und skandinavische Krimihits, on demand für 3,99€ monatlich E! Entertainment – Exklusive E!-Momente mit Stars, Promi-News und Reality-Shows, linear und on demand für 1,99€ monatlich

– Exklusive E!-Momente mit Stars, Promi-News und Reality-Shows, linear und on demand für 1,99€ monatlich Filmtastic – Blockbuster, Kultfilme und Geheimtipps von Filmexperten, on demand für 3,99€ monatlich

– Blockbuster, Kultfilme und Geheimtipps von Filmexperten, on demand für 3,99€ monatlich Fix & Foxi – Filme, Animationskino und Serien für Kinder, on demand für 4,99€ monatlich

– Filme, Animationskino und Serien für Kinder, on demand für 4,99€ monatlich Full Moon Features – Horror, Sci-fi, Fantasy, Comedy und Filmklassiker, on demand für 3,99€ monatlich

– Horror, Sci-fi, Fantasy, Comedy und Filmklassiker, on demand für 3,99€ monatlich GEO Television – Dokumentationen und Reportagen zu aktuellen Themen aus aller Welt, linear und on demand für 3,99€ monatlich

– Dokumentationen und Reportagen zu aktuellen Themen aus aller Welt, linear und on demand für 3,99€ monatlich Gute Laune TV HD – Deutschsprachige Musik aus fünf Jahrzehnten, linear und on demand für 2,99€ monatlich

– Deutschsprachige Musik aus fünf Jahrzehnten, linear und on demand für 2,99€ monatlich Historama – Geschichte erleben mit Dokumentationen und Filmen, on demand für 2,99€ monatlich

– Geschichte erleben mit Dokumentationen und Filmen, on demand für 2,99€ monatlich Home of Horror – Horrorfime, on demand für 3,99€ monatlich

– Horrorfime, on demand für 3,99€ monatlich Horse & Country TV HD – Pferdesport mit allen News zum Pferde- und Country-Lifestyle, linear und on demand für 3,99€ monatlich

– Pferdesport mit allen News zum Pferde- und Country-Lifestyle, linear und on demand für 3,99€ monatlich Kixi Select – Unterhaltung für Kinder mit aktuellen Filmen, Serien, on demand für 4,99€ monatlich

– Unterhaltung für Kinder mit aktuellen Filmen, Serien, on demand für 4,99€ monatlich MGM – Hollywood-Hits, Kultfilme und Klassiker für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich

– Hollywood-Hits, Kultfilme und Klassiker für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich Motorvision TV – Motorsport mit exklusiven Rennen rund um die Uhr, linear und on demand für 6,99€ monatlich

– Motorsport mit exklusiven Rennen rund um die Uhr, linear und on demand für 6,99€ monatlich MUBI – Independent-Kino in einer handverlesenen Auswahl, on demand für 5,99€ monatlich

– Independent-Kino in einer handverlesenen Auswahl, on demand für 5,99€ monatlich Nautical Channel HD – Weltweite Wassersport-Events mit allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen, on demand für 3,99€ monatlich

– Weltweite Wassersport-Events mit allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen, on demand für 3,99€ monatlich realeyz – Independent-Filme direkt von den Kinofestivals und Filmemachern, on demand für 5,50€ monatlich

– Independent-Filme direkt von den Kinofestivals und Filmemachern, on demand für 5,50€ monatlich Rooster Teeth – Comedy, Animations-Filme, Gaming, Original-Serien, Talkshows und mehr, on demand in englischer Originalfassung für 3,99€ monatlich

– Comedy, Animations-Filme, Gaming, Original-Serien, Talkshows und mehr, on demand in englischer Originalfassung für 3,99€ monatlich sportdigital HD – Fußball rund um die Uhr mit Topspielen der führenden Ligen aus aller Welt, linear und on demand für 5,99€ monatlich

– Fußball rund um die Uhr mit Topspielen der führenden Ligen aus aller Welt, linear und on demand für 5,99€ monatlich Studio Universal Classics – Lieblingsfilme mit der Magie Hollywoods, on demand für 3,99€ monatlich

– Lieblingsfilme mit der Magie Hollywoods, on demand für 3,99€ monatlich Syfy Horror – Top-Schocker für alle mit Lust auf Horror, on demand für 3,99€ monatlich

– Top-Schocker für alle mit Lust auf Horror, on demand für 3,99€ monatlich Terra X – Dokumentationen rund um Geschichte, Archäologie und Natur, on demand für 2,99€ monatlich

– Dokumentationen rund um Geschichte, Archäologie und Natur, on demand für 2,99€ monatlich Turk on Video – Kinohits aus der Türkei, on demand in türkischer Originalfassung für 3,99€ monatlich

– Kinohits aus der Türkei, on demand in türkischer Originalfassung für 3,99€ monatlich Waidwerk – Channel für alle Angler, Jäger & Outdoor-Begeisterte, on demand für 3,99€ monatlich

– Channel für alle Angler, Jäger & Outdoor-Begeisterte, on demand für 3,99€ monatlich Xplore – Channel für Reiselustige und Abenteurer: Dokus, Travel Clips und mehr, linear und on demand für 2,99€ monatlich

– Channel für Reiselustige und Abenteurer: Dokus, Travel Clips und mehr, linear und on demand für 2,99€ monatlich Zeit Akademie Selection – Wissens-Channel: unterhaltsam, spannend, verständlich, on demand für 7,99€ monatlich

Das komplette Angebot von Channels für Prime-Mitglieder lässt sich über www.amazon.de/channels erkunden.

Mit Material der dpa/rs