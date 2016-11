Amazon Prime wird teurer

Amazon schraubt den Preis für den Abo-Service "Prime" in Deutschland von 49 auf 69 Euro pro Jahr an. Neukunden zahlen diesen Preis schon ab dem 1. Februar kommenden Jahres, aktuelle Nutzer nach der Verlängerung vom 1. Juli 2017 an. Dies kündigte Amazon am Dienstag an.

Prime umfasst die schnelle kostenlose Lieferung und den Zugang zu Filmen, TV-Sendungen und Musik. Amazon bietet weiterhin ein kostenfreies Testabo über 30 Tage. Neu ist künftig die Möglichkeit, Prime monatlich für 8,99 Euro zu abonnieren. Studenten zahlen zukünftig zehn Euro mehr: 34 statt 24 Euro.

Bildquelle: Amazon