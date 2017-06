Apple zeigt neue Funktionen von WatchOS 4

Apple hat eine Vorschau auf WatchOS 4 gezeigt: Ein proaktives Siri-Zifferblatt zeigt Nutzern über den Tag verteilt wichtige Informationen an und bietet ein personalisiertes Aktivitätscoaching.

Die Neuerungen von WatchOS 4 im Überblick:

Intelligenz

Mit dem neuen Siri-Zifferblatt wird die Intelligenz von Siri nun auch auf Apple Watch ausgedehnt. Die Information auf dem Display aktualisiert sich beim Anheben des Handgelenks – basierend auf Tageszeit, Tagesablauf und entsprechenden Daten aus Apps wie Aktivität, Wecker, Kalender, Karten, Erinnerungen und Wallet sowie Schlagzeilen aus der neuen Apple News App für Apple Watch.

Die Aktivitäts-App bietet ein individuelles Coaching und soll dabei helfen, Aktivitätsringe zu schließen und Erfolge zu erzielen. Nutzer erhalten am Morgen eine personalisierte Benachrichtigung, ob sie nah an der nächsten Auszeichnung sind oder was sie tun können, um das gestrige Aktivitätsniveau erneut zu erreichen. Falls nötig, werden sie gegen Ende des Tages darüber informiert, wie lange sie laufen sollten, um ihre Aktivitätsringe zu schließen, bevor der Tag zu Ende ist.

Auch Musikhören wird mit der neu gestalteten Musik-App persönlicher, denn verschiedene Playlisten werden automatisch synchronisiert.

Fitness

Die aktualisierte Workout-App enthält unterschiedliche Workouts z.B. zum Beckenschwimmen sowie neue Bewegungs- und Herzfrequenz-Algorithmen für hochintensives Intervalltraining (HIIT).

Mit Gymkit lassen sich die Smartwatch und Cardio-Geräte wie Laufbänder, Cross-Trainer, Indoorbikes oder Steppern von Herstellern wie Life Fitness und Technogym miteinander verbinden. Daten wie Kalorien, Strecke, Geschwindigkeit, gestiegene Etagen, Steigung und Schritte werden auf diese Weise nahtlos synchronisiert.

Zifferblätter und Armbänder

Ergänzend zum Siri-Zifferblatt erwecken die neuen Toy-Story-Zifferblätter die Pixar-Figuren zum Leben. Das Kaleidoskop-Zifferblatt verwandelt statische Bilder in faszinierende Muster.

Passend zum Sommer sind auch neue Armband-Farben geplant u.a. farbenfrohe Sportarmbänder, ein gelbes Lederarmband sowie Nike Sportarmbänder, die farblich auf die Nike Air Vapormax Flyknit Day to Night Kollektion abgestimmt sind. Auch ein Pride Edition Armband aus gewebtem Nylon mit Regenbogenstreifen wird es geben.

Person-to-Person Zahlungen mit Apple Pay

Apple-Watch-Nutzer sollen mit WatchOS 4 über Apple Pay mit Freunden oder der Familie Person-to-Person-Zahlungen durchführen und erhalten können, sowohl innerhalb von Nachrichten als auch mithilfe von Siri. Das Empfangen von Zahlungen sowie weitere Aktivitäten sind mit dem neuen Apple-Pay-Cash-Konto möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Watch OS4 wird im Herbst als kostenloses Update für Apple Watch, verbunden mit iPhone 5s oder neuer mit iOS 11 verfügbar sein.

Apple Watch ist in zwei verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich – 38 mm und 42 mm. Apple Watch Series 1 ist mit Aluminiumgehäuse in Gold, Roségold, Silber oder Space Grau in Kombination mit einem Sportarmband ab 319 Euro erhältlich; Apple Watch Series 2 ist mit Aluminiumgehäuse in Gold, Roségold, Silber oder Space Grau oder mit Edelstahlgehäuse in Silber oder Space Schwarz in Kombination mit einer großen Auswahl an Armbändern ab 419 Euro erhältlich; und die Keramik Apple Watch Edition wird ab 1.449 Euro angeboten.

Die neuen Sportarmbänder sowie das Pride Edition Armband aus gewebtem Nylon mit Regenbogenstreifen für 59 Euro und klassische Lederarmbänder für 159 Euro sind auf Apple.com/de erhältlich und werden im Laufe dieser Woche auch in den Apple Stores, bei ausgewählten autorisierten Apple Händlern und Mobilfunkanbietern verfügbar sein.



