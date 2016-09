Bösartige Android-App tarnte sich als Pokémon Go-Hilfe

IT-Sicherheitsforscher haben eine Schadsoftware für Android-Smartphones im Google Play Store entdeckt, die sich als Ratgeber für das populäre Spiel Pokémon Go tarnt.

Foto: Peter Steffen

Die Anwendung "Guide for Pokémon Go" sei bereits über 500.000 Mal heruntergeladen worden, teilte die Firma Kaspersky Lab am Mittwoch mit. Mindestens 6.000 erfolgreiche Infektionen seien registriert worden. Google habe die App inzwischen aus dem Store entfernt.

Den Sicherheitsexperten von Kaspersky zufolge verschafft sich die Späh-Software weitreichenden Zugang zum Betriebssystem, kann Apps herunterladen oder geladene Anwendungen entfernen sowie unerwünschte Werbung anzeigen. Sie aktiviere sich aber nicht unbedingt sofort, sondern warte zunächst, bis der Nutzer eine weitere App installiere oder deinstalliere.

So könnten die Angreifer vermutlich sicherstellen, dass es sich um ein reales Smartphone handelt und ihre Angriffe gezielt von einem Kontroll-Server aus steuern.

dpa/zi