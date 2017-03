Cebit: IBM zeigt autonomen Bus

Am Cebit-Stand der IBM ist der Bus Olli von Local Motors eine Attraktion. Als erstes Fahrzeug nutzt Olli die cloud-basierten kognitiven und analytischen Fähigkeiten von IBM Watson. Damit kann es die enormen Datenmengen auswerten, die im Dialog mit den Fahrgästen entstehen. Für den Dialog nutzt das System hinter Olli verschiedene Application APIs von IBM.

Mithilfe der Watson Technologie versteht Olli, der Elektrobus seine Passagiere und reagiert auf ihre Fragen und Bitten, wie zum Beispiel „ich möchte im Stadtzentrum aussteigen“. Wobei Olli nicht jeden unbedingt zu seinem Zielort bringen muss. So kann er seinen Passagieren auch während der Fahrt den Umstieg auf andere Verkehrsmittel empfehlen. Dazu könnte das System in Sekundenschnelle die Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs durchforsten, den Fahrgast an einer geeigneten Station aussteigen lassen und ihm schon gleich das passende Ticket verkaufen.

Dialog- und Lernfähigkeit

Das grundlegend Neue ist die Dialog- und Lernfähigkeit sowie die schnelle Verarbeitung riesiger Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen und in unterschiedlichen Formaten. Das erfolgt durch die Nutzung einer Reihe verbesserter oder neu entwickelter Technologien, wie zum Beispiel Natural Language Processing zur Spracherkennung sowie Anwendungen zur Bild- und Gesichtserkennung. Zum anderen ist das System in der Lage, sich neue Inhalte selbständig zu erschließen sowie sich Fähigkeiten und Wissen im Training mit Menschen anzueignen.

Bildquelle: MHV