Das ganze Internet in 355 Slides

Der Internet Trends Report von Mary Meeker für das Jahr 2017 ist da, 355 Seiten Zahlen, Daten, Fakten. Ein paar Kostproben? 85 Prozent des gesamten Wachstums in Anzeigenumsätzen zwischen 2015 und 2016 geht auf das Konto von Google und Facebook. Und außerdem gibt es inzwischen etwa 2,6 Milliarden Gamer, ein stattliches Wachstum seit den 100 Millionen von 1995. Ein Riesenmarkt: 2016 wurden weltweit etwa 100 Milliarden Dollar damit umgesetzt.

Für Leute mit ausreichend Zeit: Hier gibt es das Video der Präsentation. Doch wer sich nicht selbst durch die Mutter aller Präsentationen hindurchwühlen will, findet eine Vielzahl an mehr oder weniger kurzen Zusammenfassungen in denen Techblogs. Hier ein paar Hinweise:

Meeker richtet den Blick in ihrer Präsentation unter anderem auch auf zwei technologische Wachstumsmärkte mit hohem Potenzial: China und Indien.

Eines der Themen aus dem Report ist der alte Bekannte Cloud Computing. Hier gibt es einen neuen Trend: Die Skeptiker wenden sich ab vom Thema Datensicherheit und beklagen jetzt eher Themen wie einen Vendor-Lock-in.

Doch das sind natürlich nicht einmal ansatzweise die interessantesten Fakten aus dem Report. TechCrunch hat ein Best-of zusammengestellt.

Der Report von Mary Meeker lässt nur wenige Fragen offen, zum Beispiel die nach der Nicht-Internetwirtschaft. The Verge schon vor einiger Zeit festgestellt, dass die Tech-Branche der Restwirtschaft der USA die Rücklichter zeigt.

Und warum sind CEOs von erfolgreichen Unternehmen eigentlich so oft Knalldeppen? Es liegt an Steve Jobs, an wem sonst.

Das führt direkt zu der Frage, welche Weise man die Unternehmenskultur aufbaut. Die Antwort lautet ganz einfach: Durch die Art der Leute, die ein Unternehmen einstellt und Karriere machen lässt.

Zum Schluss noch eine wichtige Erkenntnis: Ideen sind nichts, Umsetzung ist alles.

Bildquelle: Thinkstock