Das Taxi per App bestellen

Die Nutzung von Taxi-Apps steigt in Deutschland an.

Fast 30 Prozent der Taxikunden in Deutschland bestellen ihr Taxi bereits per App. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse der im Mai 2017 durchgeführten repräsentativen Studie „Bekanntheit und Nutzung von Taxi-Apps”, für die das Marktforschungsunternehmen Bitkom Research im Auftrag von Mytaxi 1.005 Verbraucher ab 14 Jahren befragt hat.

Demnach werden Apps wie Mytaxi, Taxi.de oder Taxi.eu in Deutschland immer bekannter: Jeder dritte Verbraucher (32 Prozent) kennt mindestens eine der untersuchten Taxi-Apps. Mytaxi gehört dabei mit Abstand zu den bekanntesten – jeder Vierte (24 Prozent) gibt an, von ihr gehört oder gelesen zu haben, 5 Prozent mehr, als bei einer vergleichbaren Untersuchung im Vorjahr.

Auch bei den Nutzerzahlen gewinnen die Apps zunehmend an Boden. 28 Prozent der Taxikunden – 7 Prozent mehr als 2016 – bestellen ihr Taxi mobil. Mytaxi ist weiterhin die meistgenutzte App, gefolgt von Taxi.eu. Während 2016 rund 12 Prozent der Nutzer mindestens einmal pro Monat zur Taxi-App griffen, sind es in 2017 bereits 24 Prozent.

Digitaler Taxiruf

Der Trend zum digitalen Taxiruf bestätigt sich auch mit Blick auf die Taxikunden, die bislang noch nicht per App bestellen: Fast jeder vierte Nicht-Nutzer kann sich vorstellen, sein Taxi zukünftig per App zu bestellen. Mit 34 Prozent findet sich ein hoher Anteil an Interessenten vor allem in der Gruppe der 50 bis 64-Jährigen Nicht-Nutzer. In dieser Altersgruppe bestellt bereits jeder dritte Kunde (35 Prozent) ein Taxi per App. Im letzten Jahr waren es noch 22 Prozent. Zum Vergleich: In der Gruppe der unter 50-Jährigen bestellen 32 Prozent ihr Taxi per App.

Entscheidend für die Nutzung einer speziellen Taxi-App ist für die Nutzer, wie schon im Vorjahr, die Funktionalität. Für 85 Prozent der Befragten ist dies das Top-Kriterium bei der Auswahl einer mobilen Anwendung. Die Geschwindigkeit bei der Bestellung (69 Prozent) sowie Informationen über den Fahrer wie Name, Telefonnummer und der aktuelle Standort des Fahrzeugs (55 Prozent) sind weitere wichtige Faktoren. Weitere Kriterien sind zusätzliche Services und Features wie beispielsweise eine automatische Taxi-Quittung per Mail (22 Prozent) sowie die Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen per App (19 Prozent).



Bildquelle: Mytaxi