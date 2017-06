Deleco-App: Zugriff von unterwegs

Die Delta Barth Systemhaus GmbH hat den Funktionsumfang ihrer ERP-Software Deleco für mobile Einsatzbereiche per App ausgebaut.

Die App gewährt nun vollen Zugriff auf Aktivitäten wie beispielsweise Kundentermine, zu erledigende Aufgaben oder fällige Abgabefristen. Diese können nun auch von unterwegs eingesehen, angelegt und bearbeitet werden. Die chronologische Anzeige nach Fälligkeitsdatum sorgt dabei für einen schnellen Überblick. Zahlreiche, aus der ERP-Umgebung gewohnten, Werkzeuge des Customer Relationship Managements stehen so über Smartphone oder Tablet-PC zur Verfügung.

Deleco ist spezialisiert auf die Bereiche Enterprise Resource Planning, Warenwirtschaft, Fertigungsplanung sowie Projekt- und Instandhaltungsmanagement. Die Business-Software ist vor allem in mittelständischen Unternehmen aus Industrie und Handel im Einsatz. „Das Management aller anstehenden Aufgaben ist branchenübergreifend besonders für Mitarbeiter im Vertrieb oder Außendienst von Bedeutung“, erklärt Geschäftsführerin Annett Barth. „Dank der Erweiterung unserer App wird ortsunabhängiges Arbeiten zusätzlich erleichtert.“

Nutzer haben alle To-dos somit auch abseits eines festen PC-Arbeitsplatzes im Griff. So lassen sich die Aktivitäten mit den betreffenden Unternehmen oder Ansprechpartnern verknüpfen. Die in der ERP-Software eingepflegten Kontaktdaten wie Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sind direkt zur Hand. Ein weiterer Vorteil: Der Anwender kann zu jeder Zeit und an jedem Ort komplexe Sachverhalte nachvollziehen. Gesprächsprotokolle vergangener Kundenbesuche, ergänzende Notizen oder verknüpfte Dokumente sind stets abrufbar.



Deleco macht bereits seit 2012 mobil. Die neue Ausbaustufe der Applikation ist seit Veröffentlichung des aktuellen Release 6.37 im Mai 2017 verfügbar. Die App kommuniziert über eine gesicherte Internetverbindung mit dem Deleco-Webservice. Konzipiert wurde die Anwendung für die Betriebssysteme Apple iOS und Android von Google.