Der Mähroboter im Smart Home

Zur kommenden Saison 2018 bindet Innogy Smart Home die neue Generation der Mähroboterserie Robolinho von AL-KO ein. Dadurch können die Geräte mit der Innogy Smartphone-App, am Tablet oder PC programmiert und gesteuert werden. So lassen sich beispielsweise Wochenpläne und die Mähzeiten pro Tag festlegen. Außerdem kann der Roboter jederzeit per Fernzugriff gestartet oder gestoppt und in seine Ladestation beordert werden. AL-KO ist der erste Partner, der die offene Plattform des Anbieters nutzt. Weitere Kooperationen mit Herstellern von smarten Geräten sind geplant.

Smart wird der Robolinho durch ein Kommunikationsmodul, das der Fachhändler nachrüstet. Die Verbindung mit der Smart-Home-Zentrale läuft über einen USB-Dongle. Eine eingebaute, leistungsstarke Antenne gewährleistet die Reichweite der Funksignale auch auf größeren Grundstücken. In der App können nun einfach die gewünschten Einstellungen am Mähroboter vorgenommen werden. Damit lässt er sich auch fernsteuern – kündigen sich überraschend Gäste zum Grillen an, schickt man ihn von unterwegs noch schnell auf Tour.

Zudem lässt sich der Roboter mit anderen Geräten der Innogy Smart-Home-Familie vernetzen: Über einen Bewegungsmelder wird vermieden, dass der Mäher arbeitet, wenn jemand den Rasen betritt. Außerdem vereinfacht das System die Überwachung der Geräteeinstellungen, und man kann den Ladezustand prüfen oder die Schnitthöhe anpassen. Die App meldet dem Nutzer beispielsweise auch, wenn ein neuer Messersatz benötigt wird.





Bildquelle: Innogy