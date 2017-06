Die beliebtesten Touristenattraktionen auf Instagram

Eine aktuelle Studie präsentiert die auf Instagram am häufigsten fotografierten und geteilten Orte in Deutschland und auf der ganzen Welt.

Der Eiffelturm in Paris liegt auf Platz 2 der am häufigsten fotografierten Sehenswürdigkeiten auf Instagram.

Der Online-Reisespezialist Travelbird hat eine Studie, mit den beliebtesten Touristenattraktionen auf Instagram veröffentlicht. In dem Ranking – welches auf der Anzahl der Hashtags der Social-Media-Plattform basiert – sind 470 Attraktionen, aus verschiedenen Ländern der Welt zu finden. Mit den Informationen, der auf Bildern basierenden App, konnte das niederländische Unternehmen Kenntnis darüber gewinnen, wie beliebt internationale Reiseziele in der Social-Media-Welt sind.

Mit zwei Attraktionen je Bundesland, bietet die Studie einen detaillierten Einblick, über die beliebtesten Reiseziele in Deutschlands. Durch die Berücksichtigung aller Bundesländer wurde sichergestellt, dass lokale Juwelen, sowie auch die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt in dem Ranking vertreten sind. Auf die gleiche Weise wurden auch in 10 weiteren Ländern die beliebtesten Touristenattraktionen ermittelt. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Ranking erstellt, welches – anhand der Instagram Beliebtheit – über 400 der beliebtesten Touristenattraktionen miteinander vergleicht.

„Die Studie gibt einen interessanten Überblick über hunderte Reiseziele, welche aufgrund ihres kulturellen Erbes, des regionalen Charmes oder ihrer natürlichen Schönheit bei Instagram-Nutzern beliebt sind. Diese Daten erzählen eine faszinierende Geschichte darüber, wie junge Menschen im Jahr 2017 reisen – und bieten wertvolle Einblicke für die Reise- und Tourismusindustrie”, beschreibt Symen Jansma, CEO und Gründer von Travelbird.



Das vollständige Ranking der beliebtesten geinstagrammten Touristenattraktionen ist auf der Website zu finden.

Beliebte Touristenattraktionen in Deutschland

Wie erwartet, landet die deutsche Hauptstadt mit der Berliner Mauer, auf Platz 1 des Rankings der am meisten fotografierten Touristen Hot-Spots. Auf dem 2. Platz befindet sich, das auf der ganzen Welt bekannte, Münchner Oktoberfest. Mit knapp einer halben Millionen Hashtags landet der Nürburgring auf dem 3. Platz. Darauf folgen der Berliner Fernsehturm und der Europa-Park.

Die 15 beliebtesten Touristenattraktionen Deutschlands:



1: Berliner Mauer (Berlin) – 4.595.501 Tags

2: Oktoberfest (Bayern) – 2.262.885 Tags

3: Nürburgring (Rheinland-Pfalz) – 557.342 Tags

4: Fernsehturm (Berlin) – 307.515 Tags

5: Europa-Park (Baden-Württemberg) – 276.192 Tags

6: Kölner Dom (Nordrhein-Westfalen) – 174.435 Tags

7: Speicherstadt Hamburg (Hamburg) – 109.275 Tags

8: Sanssouci (Brandenburg) – 79.934 Tags

9: Frauenkirche Dresden (Sachsen) – 77.996 Tags

10: Signal Iduna Park (Nordrhein-Westfalen) – 66.262 Tags

11: Hamburger Hafen (Hamburg) – 59.010 Tags

12: Spreewald (Brandenburg) – 30.932 Tags

13: Mercedes-Benz-Museum (Baden-Württemberg) – 23.212 Tags

14: Wartburg (Thüringen) – 22.446 Tags

15: Edersee (Hessen) – 21.130 Tags

Die beliebtesten "geinstagrammten" Touristenattraktionen weltweit

Das berühmte Disneyland Kalifornien führt die weltweite Liste der am meisten fotografierten und geteilten Orte auf Instagram an, gefolgt vom Pariser Eiffelturm. Auf dem 5. Platz des internationalen Rankings, noch vor dem Las Vegas Strip in Nevada, landet die Berliner Mauer.

Die 15 beliebtesten Touristenattraktionen weltweit:

1: Disneyland (Kalifornien, USA) – 14.615.952 Tags

2: Eiffelturm (Paris, Frankreich) – 7.253.011 Tags

3: Walt Disney World (Florida, USA) – 5.465.098 Tags

4: South Beach (Florida, USA) – 4.689.396 Tags

5: Berliner Mauer (Berlin, Deutschland) – 4.595.501 Tags

6: Las Vegas Strip (Nevada, USA) – 3.653.548 Tags

7: Big Ben (London, Großbritannien) – 2.561.617 Tags

8: Times Square (New York, USA) – 2.560.272 Tags

9: Notre Dame (Paris, Frankreich) – 2.517.129 Tags

10: Oktoberfest (Bayern, Deutschland) – 2.262.885 Tags

11: Mardi Gras (Louisiana, USA) – 2.202.256 Tags

12: Niagarafälle (Ontario, Kanada) – 2.198.459 Tags

13: Valle Sagrado (Machu Picchu) (Cusco, Peru) – 2.195.108 Tags

14: Grand Canyon (Arizona, USA) – 1.989.316 Tags

15: Waikiki (Hawaii, USA) – 1.939.768 Tags





