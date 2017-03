Die Kundenseele als Frau erforschen

Die Diskussion über die sexistischen Tendenzen im Silicon Valley geht weiter. Der Atlantic überlegt, warum es diese Probleme überhaupt gibt, was bisher dagegen unternommen wurde und was in Zukunft getan werden sollte.

Es ist sehr interessant, die andere Seite kennen zu lernen und das Geschlecht zu tauschen. Zwei Arbeitskolleg(inn)en haben das getan und Kunden mit dem jeweils anderen E-Mail-Account und Namen bedient. Die Erkenntnis: Frauen stoßen auf Hürden, die Männer überhaupt nicht kennen.

Es gibt also nicht nur bei Startups recht viel Aufklärungsbedarf. Ein Teil der Probleme hat sicherlich damit zu tun, dass für den Aufbau eines Unternehmens eine gewisse Mentalität erforderlich ist, die auch ihre Schattenseiten hat.

Und einfach ist es auch nicht, sonst wären wir ja alle Gründer eines Startups - wie beispielsweise diese Leute hier. Bei der Gründung kann man sehr viel falsch machen, sollte genau wissen was eigentlich ein MVP ist und die Wege zum Erfolg kennen. Und eine wirklich gute Idee ist auch nötig, selbst wenn sie auf den ersten Blick ziemlich nach Horrorfilm klingt. Oder das Startup behebt einfach eines der vielen technischen Probleme, die immer noch ungelöst sind.

Anderenorts wird Bewährtes neu aufgelegt, etwa in Hollywood. Was war der größte Scifi-Erfolg der letzten Jahrzehnte? Genau: Matrix wird rebootet und beginnt vermutlich mit einer breit ausgemalten Szene, in der Neo im Sessel sitzt und eigentlich nichts weiter als seine wohlverdiente Ruhe genießen will, als dann plötzlich … aber ist dieser Plot nicht schon in "John Wick" kinderleicht voraussehbar gewesen? Oder war das Bruce Willis, der den Action-Rentner gegeben hat?

Und zum Schluss noch ein Stoßgebet an die Götter der Popkultur: Möge uns ein Reboot von "Buffy, the Vampire Slayer" erspart bleiben, dass jüngst 20 Jahre alt wurde und immer noch unerreicht ist.

Bildquelle: Thinkstock