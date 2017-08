Digitale Baufinanzierung per App

Kunden und Interessenten können ab sofort die neue kostenlose Baufinanzierungs-App der Commerzbank nutzen und damit den Haus- und Woh-nungskauf mit einem Smartphone durchführen. „Wir sind die erste Filialbank in Deutschland, die ihren Kunden eine digitale Baufinanzierung anbietet", so Michael Mandel, Vorstand Privat- und Unternehmerkunden. In der App enthalten sind eine Budgetberechnung und ein breites Angebot von über 200.000 Immobilien in Deutschland. Zudem besteht die Möglichkeit, den Wert des Wunschobjektes sofort per Foto schätzen zu lassen. Passt der Kaufpreis zum vorhandenen Budget, liegt innerhalb von Sekunden ein Zertifikat mit einer verbindlichen Finanzierungskondition auf dem Smartphone bereit. Dieses kann der Kunde bei Maklern oder Verkäufern vorlegen und sich so die Immobilie reservieren. Spätestens ab dem 4. Quartal wird dann auch der anschließende Kreditvertrag auf Wunsch in der App bereitgestellt.

Mit der neuen App will die Commerzbank im Baufinanzierungsgeschäft weiter wachsen. „Der Immobilien-Boom in Deutschland ist noch längst nicht zu Ende. Unser Ziel ist, das Neugeschäft in der privaten Baufinanzierung bis 2020 um bis zu 40 Prozent zu steigern", so Mandel. Die Baufinanzierungs-App ist über den Apple-App-Store oder Google-Play-Store erhältlich.





Bildquelle: Commerzbank AG