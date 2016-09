Dmexco 2016 mit über 50.000 Besuchern

Die Dmexco 2016 vermeldet 1.013 Aussteller, mehr als 570 Vortragende und ein neuer Besucherrekord von 50.700 Fachbesuchern (+18 Prozent gegenüber 2015). Insbesondere die vielen internationalen Besucher und Aussteller zeigen den Stellenwert der Messe über deutsche Grenzen hinaus.

Die nächste Dmexco 2017 findet am 13. und 14. September erneut in Köln statt.



„Digital is everything – not every thing is digital“ war das Motte der Dmexco 2016, und sollte so viel heißen wie: Die wichtigsten Digital-Trends direkt in reale Geschäftsleben zu überführen.

Premiere für neue Dmexco Formate

Video und künstliche Intelligenz und auch Virtual Reality – die großen Trendthemen wurden mit einem neuen Blickwinkel auf geschäftsrelevante Perspektiven hin diskutiert. Regen Zuspruch erhielten auch die beiden neuen Bühnen: In der Experience Hall und der Motion Hall gewährten namhafte Branchenexperten Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Marketingmöglichkeiten.



Bildquelle: Dmexco