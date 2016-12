Entwickler-Tools für Cortana

Microsoft kündigte für Cortana Entwickler-Werkzeuge an, mit denen Cortana unter anderem in vernetzter Technik im Internet der Dinge integriert werden kann.

Konkret geht es um "Cortana Skills Kit" und "Cortana Devices SDK", wie Microsoft in einem Blogpost ankündigt:

The Cortana Skills Kit is designed to help developers reach the growing audience of 145 million Cortana users, helping users get things done while driving discovery and engagement across platforms: Windows, Android, iOS, Xbox and new Cortana-powered devices.

The Cortana Devices SDK will allow OEMs and ODMs to create a new generation of smart, personal devices – on no screen or the big screen, in homes and on wheels.