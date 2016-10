Falcon 8+: Was leistet die neue Intel-Profidrohne?

Mit der Drohne will Intel einen weiteren Meilenstein hinsichtlich Sicherheit, Leistung und Präzision setzen. Das System sei bei den flugrelevanten Komponenten bis zu dreifach redundant und biete somit ein hohes Maß an Ausfallsicherheit. Zudem verfüge die Drohne über eines der besten Gewicht-/Nutzlast-Verhältnisse im Bereich industrieller UAVs (Unmanned Aerial Vehicles).

Der Octocopter in V-Form ist durch seine acht Motoren mit jeweils 125 Watt Spitzenleistung in der Lage, bis zu 0,8 kg Nutzlast in die Luft zu bringen. Intelligente Powerpack-Akkus sollen für Flugzeiten von bis zu 26 Minuten sorgen. Ein neu entwickeltes Cockpit-System, das auf einem Outdoor-Tablet mit Intel-Technologie basiert, überzeuge durch ein klar lesbares High-End-Display. Es sei zudem gegen Spritzwasser geschützt und könne die mit bis zu 1080p gestreamten Full-HD-Videos der Drohne in hguter Qualität wiedergeben.

Trotz des niedrigen Eigengewichts kann die Falcon 8+ auch bei Windstärken von bis zu 16 Metern pro Sekunde fliegen, heißt es. Sie halte ihre Position innerhalb der GPS-Toleranz auf den Zentimeter genau ein. Dafür seien ein dreifach redundanter Autopilot und drei redundante Trägheitsnavigationssysteme verantwortlich, die auch Einflüsse durch starke Magnetfelder ausgleichen können. Geringe Latenzzeiten bei der Steuerung ermöglichen eine direkte und präzise Kontrolle des unbemannten Fluggeräts.



Bildquelle: Intel