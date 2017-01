Galaxy A3 und A5: Samsungs neue Mittelklasse

Die beiden Geräte Galaxy A3 und A5 mit 5,2 und 4,7 Zoll Display sind die ersten neuen Smartphones des südkoreanischen Konzerns nach dessen Debakel mit dem Flaggschiff Galaxy Note 7.

Die neuen Modelle Galaxy A3 und A5 sollen Funktionen und Ausstattung bieten, die bisher nur High-end-Smartphones ausgezeichnet hätten, teilte Samsung am Montag mit. So verfügt das Top-Gerät A5 sowohl an der Vorder- als auch auf der Rückseite über eine Kamera mit 16 Megapixel Auflösung. Auch Spritzwasserschutz und Fingerabdrucksensor gehören zur Ausstattung.

Das Samsung Galaxy A5 wird für 429 Euro UVP und das Galaxy A3 für 329 Euro UVP ab dem 3. Februar 2017 in den Farben „black-sky“, „gold-sand“ und „blue-mist“ im Handel erhältlich sein. Die Farbausführung „peach-cloud“ sei bis auf Weiteres nur im Samsung Online Shop erhältlich.

Samsung gilt als Marktführer bei Smartphones. Das Galaxy Note 7 sollte dem umsatzstärkeren Rivalen Apple und dessen iPhone Konkurrenz machen. Mit seinen Mittelklasse-Geräten dürfte sich Samsung aber vor allem auch gegen die neuen starken Herausforderer aus China wappnen, die mit vergleichsweise günstigen Geräten den Massenmarkt adressieren. Vor allem Neueinsteiger im Markt profitieren davon, dass die meisten Funktionen hochwertiger Smartphones heute Allgemeingut sind und keine aufwendigen Entwicklungskosten mehr dafür anfallen.

Galaxy A5 Produktdetails

Android 6.0 Konnektivität LTE Cat. 64, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.2

IP681, Fingerabdruck-Scanner, USB Type-C Speicher 32 GB interner Speicher5 (erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 256 GB)

Galaxy A3 Produktdetails3

Android 6.0 Konnektivität LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Wi-Fi Direct

IP681, Fingerabdruck-Scanner, USB Type-C Speicher 16 GB interner Speicher5 (erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 256 GB)

