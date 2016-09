Gerüchte über neues Smartphone von Google

Smartphone-Marktführer Samsung droht nach dem Akku-Debakel bei seinem Vorzeige-Modell Galaxy Note 7 neue Konkurrenz durch Google – und das im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Der Internetriese deutete an, dass er am 4. Oktober ein neues Telefon vorstellen wird: In einer Video-Ankündigung nimmt die typische Google-Suchmaske die Form eines Smartphones an.

Der Konzern brachte in den vergangenen Jahren zu neuen Versionen seines Android-Betriebssystems traditionell auch eigene Smartphones der Nexus-Reihe in Zusammenarbeit mit einem Hersteller heraus. Diesmal ist laut Medienberichten offen, ob die Marke Nexus bestehen bleibt. Gerüchten zufolge wird das neue Smartphone als "Google Pixel" vermarktet werden.

Bei dieser Gelegenheit könnte der Internetkonzern auch Neues zu dem vernetzten Lautsprecher Google Home und der Daydream-Plattform für die Anzeige virtueller Realität samt entsprechender Smartphone-Brille vorstellen. Beide Konzepte waren bei der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai angekündigt worden. Mit dem sprachgesteuerten Home will Google an den Erfolg des Amazon-Lautsprechers Echo anknüpfen, mit dem der Online-Händler eine Schlüsselrolle im vernetzten Heim übernehmen will. Amazon wird Echo im Herbst auch nach Deutschland und Großbritannien bringen.



