Honor 8 Pro und Honor 6C: Daten und Preise

Die Dual-Kamera des Honor 8 Pro schießt Bilder mit 12 Megapixeln. Der Monochrom-Sensor erfasst Schwarz-Weiß-Bilder in Detailschärfe, während der RGB-Sensor für lebendige Farben sorgen soll.

Das Honor 8 Pro wird zu einem Preis von 549 Euro UVP in den Farben Midnight Black, Platinum Gold und Navy Blue Ende April verfügbar sein.

Punkten will das Honor 8 Pro mit großem Bildschirm: Der 5,7-Zoll-Quad-HD-Screen (515 ppi) macht 79 Prozent der gesamten Gehäusevorderseite aus. Der Kirin-960-Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM und Vulkan-API-Grafiksupport soll Mobile Games, 3D und selbst Virtual-Reality-Inhalte perfekt darstellen. Der 4000 mAh Power-Akku verspricht lange Laufzeit, zwei Tage normale Nutzung seien möglich. Die Dual-Kamera schießt Bilder mit 12 Megapixeln. Der Monochrom-Sensor erfasst Schwarz-Weiß-Bilder in Detailschärfe, während der RGB-Sensor für lebendige Farben sorgen soll.

Honor 8 Pro – Kerndaten

5,7 Zoll Display, 2560 x 1440 QuadHD-Auflösung, 515 ppi

Kirin 960 Octa-core (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz)

6 GB RAM, 64 GB ROM

Android 7 (Nougat)

EMUI 5.1

12MP+12MP-Dualkamera

USB-OTG

184 Gramm

Vertriebspartner ist Telefónica Deutschland. Das Honor 8 Pro wird in Deutschland allein bei O2 erhältlich sein und im offiziellen Shop vmall.eu

Ebenfalls vorgestellt wurde das Honor 6C

Das Honor 6C soll mit 5,0 Zoll großen Bildschirm und 2,5D-Curved-Displays gut in der Hand liegen. Es hat einen Fingerabdrucksensor, 3 GB RAM, der interne Speicher hat 32 GB und die 13-MP-Hauptkamera macht Fotos in Full-HD.



Dual-SIM-Betrieb ist möglich, wie auch eine Erweiterung per microSD-Karte von bis zu 128 GB. Der Akku ist ein 3020-mAh-Modell.

Honor 6C – Kerndaten:

5,0 Zoll Display, 1280 x 720 HD-Auflösung, In-Cell-IPS, 2,5D Curved Display

Qualcomm MSM8940 Octa-core 64-bit CPU

(4x 1.4 GHz + 4x 1.1 GHz)

3 GB RAM, 32 GB ROM

Android 6.0 (Marshmallow)

EMUI 4.1

13-MP-Hauptkamera mit f/2.2, 5-MP-Frontkamera, f/2.2

138 Gramm

Das Honor 6C wird in den Farben Grau, Silber und Gold verfügbar sein. Der Verkauf startet am 24. April auf vMall zu einem Preis von 239 Euro UVP.