Immobilienbesitz intelligent verwalten

Die Vonovia Eigentümer-App will die Kundenkommunikation sowie Service-Anfragen und Schadensmeldungen vereinfachen.

Digitalisierungslösung Easysquare schafft Transparenz in der Kundenkommunikation.

Promos Consult, ein Spezialist für Softwarelösungen in der Immobilienwirtschaft, entwickelte für die Vonovia Immobilien Treuhand eine neue Service- und Kommunikationsplattform. Kunden der Vonovia Immobilien Treuhand steht eine neue Eigentümer-App zur Verfügung, die alle relevanten Dokumente des Eigentums digital an einem zentralen Ort bündelt und 24 Stunden am Tag bereitstellt. Service-Aufträge und Schadensmeldungen können bequem, schnell und einfach über die App abgewickelt werden.

„Der Wunsch der Kunden, über Apps und Social Media-Kanäle direkt Kontakt zum Vermieter, Verwalter oder Dienstleister aufzunehmen, wächst unaufhaltsam. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass rund 15 Prozent der Wohnungsunternehmen in Deutschland Service-Apps anbieten. Wir freuen uns, dass wir die Vonovia Immobilien Treuhand bei der Entwicklung ihrer Eigentümer-App unterstützen konnten“, so Jens Kramer, CEO von Promos Consult.

Die App beinhaltet alle liegenschaftsrelevanten Informationen und Dokumente. So können Kunden der Vonovia Immobilien Treuhand, nach erfolgreicher Registrierung und Übermittlung der Zugangsdaten, über die App ihre Stammdaten verwalten, Fragen und Schadensmeldungen direkt vom Smartphone oder Tablet an Vonovia übermitteln und jederzeit den Bearbeitungsstatus online verfolgen. Die Übermittlung des Zugangscodes erfolgt wie beim Online-Banking über einen SQL-verschlüsselten Sicherheitsserver. Der Datenschutz steht dabei an oberster Stelle und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards.

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Service für unsere Kunden weiter zu verbessern. Um mit der App das bestmögliche Angebot zu bieten, beschlossen wir im ersten Schritt eine regionale Testphase in NRW durchzuführen. Diese Erfahrungen fließen in die Entwicklung ein, sodass unsere Kunden die App mit allen Funktionen und Vorteilen nutzen können“, erläutert Julia Morks, Projektleiterin bei der Vonovia Immobilien Treuhand.

Easysquare ist eine Digitalisierungslösung, um mit mobilen Apps immobilienwirtschaftliche Marktplätze aufzubauen, zu betreiben und zu vernetzen. Alle Nutzer können über marktgängige Endgeräte wie Tablets, Smartphones oder PCs auf die Vernetzungsplattform zugreifen. Der Zugang zur Plattform erfolgt über die Easysquare mobile App für iOS, Android oder per Browser in der Web App. Moderne Industriestandards wie HTML5 bilden die Basis für Zukunftssicherheit und eine breite Verfügbarkeit. Eine Anbindung an das jeweilige ERP-System stellt einen automatischen und fehlerfreien Ablauf der Vorgänge sicher.





Bildquelle: Promos Consult