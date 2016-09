Kickbase in der Höhle der Löwen

Die schicke App Kickbase stellte MOBILE BUSINESS bereits vor gut einem Jahr als App-Tipp vor. Heute, am 13.09.2016 präsentieren sich die Macher von Kickbase um 20.15 Uhr in „Die Höhle der Löwen“ auf Vox.

In der "Höhle der Löwen" stellen die Kickbase-Gründer fünf Investoren ihre App und das Geschäftsmodell vor und bieten ihnen die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.



Kickbase ist ein Fantasy-Manager für die Fußball-Bundesliga. Per Smartphone stellen sich Fußball-Fans eigene Teams aus realen Bundesligaprofis zusammen und treten in virtuellen Ligen gegeneinander an.

Kickbase: App-Tipp zum Bundesligastart

Als erstes Bundesliga-Managerspiel reagiert Kickbase in Echtzeit auf Aktionen jedes Spielers. Im Sekundentakt werden Ergebnisse aus über 60 verschiedenen Werten wie Schüsse, Dribblings und Fouls ausgewertet und angezeigt. So können die Kickbase-Manager an jedem Bundesliga-Spieltag den Erfolg ihrer eigenen Fantasy-Bundesligamannschaft live verfolgen.

