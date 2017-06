Knox Configure: Mobilgeräte einfach konfigurieren

Mit einem neuen Serviceangebot unterstützt Samsung Electronics IT-Administratoren und Systemintegratoren bei der Konfiguration mobiler Samsung-Geräte im Unternehmensumfeld. Knox Configure ist ein cloud-basierter Dienst, mit dem kompatible Samsung Smartphones und Tablets im Business-Einsatz auch in großen Stückzahlen per Fernzugriff und automatisiert an spezifische Anforderungen angepasst werden können. So können Geräte auf bestimmte Nutzungsszenarien zugeschnitten und in Betrieb genommen werden.

Mit Knox Configure bietet Samsung IT-Administratoren und Systemintegratoren in Unternehmen umfangreiche Funktionen, um kompatible Mobilgeräte von Samsung passgenau für bestimmte Arbeitsvorgänge und Anwendungssituationen zu konfigurieren – und zwar per Fernzugriff über die Cloud. Über eine Webkonsole können Administratoren vorab die passenden Konfigurationsprofile erstellen, an die entsprechenden Einstellungen und Restriktionen koppeln und die Mobilgeräte so automatisiert für den Einsatz im Geschäftsbetrieb vorbereiten. Dienste oder Hardware-Tasten, die von dem eigentlichen Einsatz ablenken oder diesen beeinträchtigen könnten, können einfach entfernt oder umkonfiguriert werden. Die Geräte werden dann per WiFi oder Carrier-Netzwerk mit den richtigen Profilen ausgestattet und können direkt eingesetzt werden.

Wie alle Knox-Lösungen basiert auch Knox Configure auf der Samsung Knox-Plattform, einer mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur, die in die Hardware und Software aktueller Samsung-Endgeräte integriert ist. Die wichtigsten Funktionen des neuen Service umfassen: eine vereinfachte Inbetriebnahme von Geräten auch für große Stückzahlen – mit der Möglichkeit, Apps und Inhalte individuell aufzuspielen; die Einbindung von Firmenlogos und Business-Apps als nicht veränderbare Voreinstellung; die Umsetzung eines professionellen Kiosk-Modus, mit dem Geräte für spezielle Anwendungen freigeschaltet und nicht benötigte Funktionen und Hardwaretasten deaktiviert werden können; und eine erweiterbare Gerätekonfiguration, die granulare Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise Vorgaben für Konnektivitätseinstellungen, bietet. So behalten Unternehmen die Kontrolle über die von ihnen bereitgestellten mobilen Business-Geräte.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Samsung bietet Knox Configure in zwei Varianten für unterschiedliche Anforderungen an. Als Einstiegsvariante ermöglicht die Setup Edition IT-Administratoren und Systemintegratoren, Geräte einmalig zu konfigurieren und anzupassen. Dadurch eignet sich die Setup Edition beispielsweise für die Konfiguration von kompatiblen mobilen Endgeräten als Abonnement-Prämien. Die Dynamic Edition ist als professionelle Variante ideal, um Unternehmensgeräte mit erweiterter Konfiguration per Push-Update-Funktion auszurollen, Sicherheitseinstellungen vorzugeben oder um Geräte in den Kiosk-Modus zu versetzen. So können beispielsweise nur einzelne Apps dauerhaft angezeigt und von Anwendern benutzt werden. Auch Geräte, die von mehreren Anwendern gemeinsam genutzt werden, können mit der Dynamic Edition entsprechend vorkonfiguriert werden.

Als Teil des Knox-Portfolios lässt sich Knox Configure nahtlos an bestehende Prozesse für das Enterprise Mobility Management (EMM) mit Knox Mobile Enrolment anknüpfen, indem es den Konfigurationsprozess für Geräte vereinfacht, bevor diese an das EMM für die weitere Verwaltung übergeben werden. Geräte-Wiederverkäufer und Carrier können Knox Configure nutzen, um Zeit und manuelle Arbeit zu sparen, die eventuell bislang nötig war, um Samsung Geräte vor der Auslieferung an ihre Kunden einzurichten.

Mindestvoraussetzung für die Nutzung von Knox Configure sind Samsung Galaxy Endgeräte mit Android N beziehungsweise Knox Version 2.7.1. In Deutschland ist Knox Configure in Kürze verfügbar. Lizenzen sind über alle deutschen Samsung Knox Reseller erhältlich.1



1 Knox Configure ist ein lizenzpflichtiges Produkt und wird mit einer Jahreslizenz pro Gerät angeboten. Nach Ablauf der Lizenz ist das angepasste Gerät noch weiterhin nutzbar, Profile können jedoch nicht mehr aktualisiert oder auf weitere Geräte übertragen werden. Die einmal gesetzten Einstellungen sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr veränderbar.



Bildquelle: Samsung