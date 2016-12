Lufthansa Cargo startet mit Tablets in mobile Zukunft

Lufthansa Cargo wurde im November 1994 gegründet und ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG. Die Unternehmensflotte besteht aktuell aus 19 Frachtflugzeugen und rund 450 Besatzungsmitgliedern. Es werden 45 Destinationen weltweit angeflogen. In der Vergangenheit wurden Fluginformationen auf Papier geliefert oder es wurde mit einem eigenentwickelten, desktopbasierten Electronic-Flight-Bag-System (EFB) gearbeitet. Für diese desktopbasierten EFBs waren nicht nur aufwendige Einbauten notwendig. Die Inbetriebnahme verursachte bei jedem Flugantritt einen enormen zeitlichen Aufwand und somit zusätzliche Kosten. „In unserem alten, desktopbasierten System konnten fehlerhafte Applikationen dazu führen, dass das gesamte System unbenutzbar wurde“, so Sven Gartz, Kapitän und EFB-Administrator bei Lufthansa Cargo. „Dies schränkte die Verwendung von Drittanbieter-Apps ein.“ Die Verwendung eigenentwickelter Geräte und Applikationen führte außerdem zu langen und aufwendigen Zulassungsprozessen durch die Luftfahrtbehörden, was Innovationsmöglichkeiten beeinträchtigte.

Das Luftfrachtunternehmen entschied sich, von seinem desktopbasierten auf ein tablet-basiertes EFB-System umzurüsten, um schneller und effektiver auf Daten zugreifen und diese entsprechend flexibel nutzen zu können. Durch die Verwendung von Standardprodukten sollten außerdem Kosten gespart und Zulassungsprozesse verkürzt werden. Zwei Vorteile zeichnen sich zudem durch den Einsatz von iPads ab: „Durch die Verwendung von Tablets sind keine aufwendigen Einbauten mehr notwendig und wir erreichen eine Gewichtsersparnis von 40 Kilogramm pro Flug. Dies generiert jährlich einen fünfstelligen Betrag an Fuel Efficiency“, erklärt Sven Gartz. Desweiteren können aktualisierte Informationen mobil abgerufen und schnell ausgetauscht werden. Dies bringt weitere Kostenersparnisse, da jede Minute, die ein Pilot eingesetzt wird, Geld kostet, besonders wenn durch Verzögerungen Ersatzcrews eingesetzt werden müssen. Seit der Einführung von iPads können anstatt aufwendiger, eigenentwickelter Programme, standardisierte Applikationen verwendet werden.

Durch das Sicherheitskonzept des iOS hat das Unternehmen nicht immer Einsicht darauf, welche Applikationen gerade genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass installierte Applikationen die Funktionalität des EFBs nicht beeinträchtigen. Dafür setzt Lufthansa Cargo das Airwatch-Konformitätsrichtlinienkonzept ein. Dies ermöglicht es dem Unternehmen sicherzustellen, dass Applikationen, die für den normalen Flugbetrieb notwendig sind, auf EFBs laufen und jederzeit zur Verfügung stehen. Die mobilen Geräte können somit auch privat genutzt werden. Die Bereiche werden jedoch voneinander getrennt. „Durch die Einbindung des Richtlinienkonzepts und der Verwendung von Standardprodukten hat sich der Betriebsaufwand reduziert und langwierige Zulassungsprozesse durch die Luftfahrtbehörde haben sich verringert“, erklärt Oliver Grychta, Teamleiter für Flight Operations Support und Crew Control bei Lufthansa Cargo. „Trends können somit schneller umgesetzt werden.“

Neben standardisierten Apps sind die Performance-App und die Charting-App die wichtigsten intern entwickelten Applikationen für die Frachtfluggesellschaft. Diese Applikationen werden benötigt, um einen reibungslosen Start und Verlauf der Flugreise zu gewährleisten. Informationen über Flugbedingungen und Routen können bereits vor dem Antritt des Fluges zusammengestellt und eingebunden werden. Ziel ist es, diese Daten in Zukunft digital zu archivieren, um sie für den ganzen Flugbetrieb zugängig zu machen. Um die Funktionalität von Applikationen sicherzustellen, hat das Unternehmen eine sogenannte Pre-Production Group gegründet. Diese Gruppe besteht aus 20 Piloten, die alle Applikationen vor der endgültigen Freigabe noch einmal auf Funktionstüchtigkeit und Flugsicherheit testen. Erst wenn Apps erfolgreich getestet wurden, werden sie allen Piloten zur Verfügung gestellt. Die Einführung von EFBs war für einen Teil der Mitarbeiter schnell und einfach umzusetzen, für andere waren spezielle Schulungen notwendig. Diese Umstellung wurde neben dem normalen Flugbetrieb umgesetzt. Die Mitarbeiter sind heute zufrieden mit der unkomplizierten Vorbereitung für ihren Flug. Sie wissen die leichten mobilen Geräte zu schätzen.





Mit einem Transportvolumen von rund 1,6 Mio. Tonnen Fracht- und Postsendungen sowie 8,4 Mrd. verkauften Frachttonnenkilometern im Jahr 2015 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.600 Mitarbeiter weltweit. Das Streckennetz umfasst ca. 300 Zielorte in etwa 100 Ländern, wobei sowohl Frachtflugzeuge als auch die Frachtkapazitäten der Passagiermaschinen von Lufthansa und Austrian Airlines sowie LKW genutzt werden. Der Großteil des Cargo-Geschäftes wird über den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG.





Bildquelle: Lufthansa Cargo