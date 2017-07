Lufthansa investiert in Virtual- und Augmented Reality

Lufthansa investiert verstärkt in Mixed Reality (Virtual- und Augmented Reality) und unterstreicht die wachsende Bedeutung der Technologie für Unternehmen.

Mit einer VR-Brille an Board, kann der Reisende sich schon während des Fluges entspannt zurücklehnen und den Strand genießen.

Mit der konzernübergreifenden Koordination und Durchführung von VR- und AR-Projekten wurde nun das Darmstädter Technologie-Unternehmen 3spin beauftragt. Die Aufgabe besteht darin, die Lufthansa Group zum Einsatz der Technologie zu beraten sowie Inhalte und Anwendungen zu entwickeln.

„Wir haben früh begonnen uns mit Virtual Reality auseinanderzusetzen", sagt Dr. Torsten Wingenter, Senior Director Digital Innovations bei Lufthansa. Inzwischen wendet Lufthansa die Technologie konzernweit in unterschiedlichen Bereichen an, darunter im Vertrieb, in der Pilotenausbildung, bei der Wartung und als Bord-Unterhaltung.

Mehr Upgrades durch Virtual Reality

Seit einigen Monaten verkauft Lufthansa am Gate Upgrades mittels Virtual Reality. „So zeigen wir zum Beispiel Economy-Gästen unsere Premium Economy Class. Die sehen dabei, wie viel mehr Platz sie bei diesem Angebot haben", sagt Alexander Schlaubitz, Senior Vice President Marketing bei Lufthansa. Weltweit setzt Lufthansa über 300 VR-Brillen mit einer Vertriebs-App von 3spin ein und konnte im Rahmen von Gate-Promotions eine Steigerung der Upgrades von bis zu 50 Prozent erzielen. „Dank Virtual Reality können wir auch Destinationen ganz anders erlebbar machen und die Emotionalität der Reise schon vorab transportieren", so Schlaubitz.

Pilotenausbildung jederzeit und überall

Auch Lufthansa Aviation Training setzt seit einem Jahr Samsung Gear VR mit einer App von 3spin ein. „Wir haben ein interaktives Video entwickelt, mit dem sich Flugschüler auf ihre ersten Überlandflüge vorbereiten", sagt Janna Bents, Referentin Training bei Lufthansa. „Flugschüler können virtuell ihre vorgeplanten Orientierungspunkte abfliegen und Informationen erhalten." Die neue Methode ermögliche es Flugschülern, sich noch besser vorab in die Situation hineinzubegeben, erklärt Bents.

Im Flugzeug am Strand sitzen

Im Januar 2015 war Lufthansa die erste Airline, die ankündigte, VR an Bord von Flugzeugen einsetzen zu wollen. Kurz darauf erschien eine App, die unter anderem zahlreiche Reiseziele in 360° zeigt. „So kann der Nutzer sich während des Fluges entspannt zurücklehnen und den Strand genießen", sagt Thomas Hoger. Mit dem Lufthansa Customer Experience Team wurde zudem eine App entwickelt, die einen freien Blick auf eine 3D-Landschaft ermöglicht, während man darüber hinweg fliegt.

Flugzeuge durch Messehallen fliegen lassen

Zuletzt setzte Lufthansa eine Microsoft Hololens ein, um auf der ITB die neue A350 zu präsentieren. „Da wir auf dem Messestand keinen Platz hatten, ein ganzes Flugzeug zu zeigen, haben wir uns entschieden, es einfach als Hologramm durch die Messehalle fliegen zu lassen", erklärt Hoger.



