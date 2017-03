Merkel bei Sennheiser

Auf der Cebit stellte Sennheiser mit „Sennheiser for Business“ sein Portfolio an Lösungen für den Unternehmensmarkt vor. Beim traditionellen Cebit-Rundgang besuchte auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem japanischen Premierminister Shinzō Abe den Audiospezialisten.

Im Rahmen einer kurzen Produktpräsentation der Sennheiser Co-CEOs Daniel und Dr. Andreas Sennheiser machten sich Angela Merkel und Shinzō Abe mit dem Produkten des Audiospezialisten vertraut.

Sennheiser zeigte in Hannover erstmals das neue Portfolio „Sennheiser for Business“. Es umfasst Lösungen in den vier Kernbereichen „Individuelle Kommunikation“, „Meetings und Konferenzen“, „Präsentationen“ sowie „Besucherführung und Hörunterstützung“. Zum Portfolio gehören kabelgebundene und kabellose Headset-Lösungen, eine Reihe an Konferenzsystemen – sowohl portabel als auch fest-installiert – Mikrofonsysteme, die speziell auf Sprachanwendungen optimiert wurden, sowie Besucherführungs- und Informationssysteme.

Bildquelle: Sennheiser