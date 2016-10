Microsoft und Apple streiten um die Kreativen

Alle Welt redet über die neuen Microsoft-Geräte, vor allem über das Surface Studio. Fast Company findet, Microsoft habe den Desktop-PC neu definiert - für Kreativität. Ben Thompson glaubt, dass eine Nischenmarktstrategie wie beim Surface Studio zurzeit die besten Erfolge verspricht. Wired findet den Surface Dial ganz schön cool. Und der Analyst Jan Dawson macht sich Gedanken über das zweigleisige Vorgehen von Microsoft als Hersteller von Werkzeugen für Kreativarbeiter.

Viele von ihnen sind Freelancer, digitale Nomaden, Clickworker. In der Außendarstellung sind diese Begriffe Synonyme für Coolness und lässige Geschäftstüchtigkeit. Die Innensicht führt aber manchmal zu schmerzhaften Erkenntnissen, wie sich an der Geschichte von Shadi Al'lababidi demonstrieren lässt. Wem es nicht wie Shadi gelingt, im Internet viel Buzz und eine große Solidaritätswelle zu erzeugen, steht ganz allein gegen riesige, erratisch agierende Business-Blackboxes. So geht Freelancing heute.

Auch Apple hat etwas neues, nämlich einen MacBook Pro und ebenfalls ein neues Bedienelement: Die Touch-Bar. Stellvertretend für alle hat sich Recode das Ding mal etwas genauer angeschaut. Ein direkter Konkurrent ist am Tag zuvor erschienen, das Surface Book von Microsoft. Das Laptopmag vergleicht die beiden "Ultrabooks". Leider sind die Zeiten vorbei, an denen Apple-Neuigkeiten für euphorische Verzückung sorgten. Aber immerhin gibt es Selbsthilfegruppen.

Walt Mossberg blickt auf vier Jahrzehnte PC-Geschichte zurück und stellt fest: Der Computer ist jetzt ein Möbel.

Wer die von Walt Mossberg skizzierte Entwicklung weiterdenkt, könnte auf die Idee kommen, das die Evolution der Ikea-Möbel bald auch digital weitergeht.

Skandinavisches Design war mal ein Ausweis von Modernität, so wie die geodätischen Dome von Buckminster Fuller.

Diese Konstruktionen wirken auch heute noch utopisch, obwohl sie recht einfach zu erbauen sind. Ein Utopist anderer Art war H.G. Wells, der heute fast nur noch mit seinem Marsroman identifiziert wird. Dabei hat er viele Entwicklungen von heute bereits vor 100 Jahren vorausgesehen.

Bildquelle: Thinkstock